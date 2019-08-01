【毛孩與我】風暴來襲堅守狗場　腦出血場主康復：無悔守護家人

超強颱風「山竹」去年9月中襲港，造成數以百計市民受傷、全港交通癱瘓。正當大部分港人已走出「山竹」陰霾之際，「老有所依」狗場的場主夫婦卻每日仍在與「山竹」的後遺搏鬥。當日不幸被瓦礫打中，導致腦出血及頸椎受傷，昏迷多天的場主洪先生，經歷長達9個月的住院治療，終在5月底出院。大半年以來，洪太亦一直守在丈夫身邊，獨力照顧丈夫及處理狗場搬遷等大小事；縱然夫婦兩人心力交瘁，但他們口中從未說出半句抱怨，全因身邊的狗狗就是他們的家人。

放眼望去，大埔元嶺「老有所依」狗場滿目瘡痍，遍地也是颱風「山竹」侵襲過的痕跡。十號風球當天，洪太及丈夫洪先生堅持留守狗場，與一眾狗狗同生共死。強風吹垮了整個狗場，洪生遭瓦礫打中頭部，腦出血及頸椎受傷。雖然洪生現已出院，但仍然不良於行，未知何時才能完全回復正常生活。

十號風球當天，洪太與丈夫堅持留守狗場，與一眾狗狗同生共死。（吳嘉俊攝）

見到佢（洪太）咁「頻撲」照顧啲狗，我驚佢捱唔到，唔想見到佢咁。 洪生

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昏迷11天 局部失憶且不良於行

洪先生及洪太早於5年前成立了「老有所依動物村」，專門收留被遺棄的老狗，讓牠們無憂地度過最後的日子。為了貼身照顧狗狗，他們索性住在狗場內。憶起「山竹」當日情形，場主洪太仍心有餘悸：「我大聲嗌佢但佢無應我，咁我就估到佢出事啦，嗰刻完全思考唔到。」

其後，洪生隨即被送院急救，昏迷了整整11天。在洪生昏迷期間，醫生一直沒有明言他何時會甦醒，令洪太倍添迷茫：「如果佢唔醒，我點算？醒返又唔知佢會唔會有後遺症。」

幸而，洪先生終於醒來；不幸的是，他部份記憶被「山竹」一併帶走了。洪先生醒來一刻，雖認出洪太是妻子，但卻無法說出洪太姓名。洪太指，洪先生近數十年的記憶均受到影響，不論是名字、電話號碼、抑或各種經歷。丈夫遺忘了不少二人共度的甜蜜時光，洪太非但不愠不怒，更灑脫地笑言：「佢依家係真係有事先唔記得我，唔係刻意Delete（刪除）我啊嘛。」

洪生洪太成立了「老有所依動物村」，專門收留被遺棄的老狗。（吳嘉俊攝）

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為丈夫獨力扛起大小事務 「寧願受傷嘅係我」

沒有了丈夫的支援，洪太獨自肩起一切責任，包括照顧行動不便的丈夫及安置一眾老狗。面對排山倒海般湧來的大小雜務，洪太只得硬著頭皮應付，「寧願受傷嘅係我，好多嘢我唔識，我又做唔到，覺得好無助。」經過在深切治療部觀察了近一個月，及在留院9個月後，洪生終順利出院。眼見妻子疲於奔命，洪生心裏絕不好受。他哽咽地感謝妻子：「好多謝佢，依家最緊要係好返，希望可以快啲行得翻。見到佢咁『頻撲』照顧啲狗，我驚佢捱唔到，唔想見到佢咁。」

夫妻二人多年來為了守護狗場，奉上所有時間及心血，更險些賠上性命。話雖如此，二人卻直言從不後悔：「從頭到尾我都無諗過放棄啲狗，我哋一定會睇住屋企人（狗狗）。」

狗場約滿在即 望有心人助另覓新址

「山竹」過後，洪先生及洪太隨即帶同一眾狗狗遷往元朗。可惜，元朗據地約滿在即，而業主亦已表明不欲續約。洪太希望能盡快覓得地方搬遷，她呼籲有心人可向她推介新址，好讓狗狗們有個容身之所。另外，洪太亦指舊址仍有部份大型器材未搬走，需要義工幫忙，有意者可透過Facebook聯絡她。

誠然，前路盡是一片未知與茫然，但洪生洪太相視的眼神卻透出一股堅定，彷彿在說「世上無難事，只怕有心人」。