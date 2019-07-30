【狗中暑】途人敲碎寶馬車窗救法國老虎狗　圍觀者歡呼讚好

不少狗主都喜歡帶著狗狗「遊車河」，或帶牠們到郊外遊玩。偶爾需要下車購物時，狗主都會貪方便把狗留在車廂內，不過車廂的溫度可以在短時間急速上升，不僅有機會導致狗中暑，更有機會危害牠的性命。 警察用警棍、斧頭嘗試砸爛車窗，過程中途人竟不停歡呼？原來有隻法國老虎狗被困於車內，最後有位男途人出手相助，成功救出狗狗！影片昨晚在facebook流傳，不少網民批評狗主妄顧狗狗生命安全，認為應褫奪他的飼養權。

女警手持警棍，嘗試砸破車窗，可惜不果。（facebook影片截圖）

上星期日（7月28日），美國紐約有隻法國老虎狗被困於寶馬車廂內。女警接報到場，嘗試用警棍砸碎車窗，奈何車窗屬強化玻璃，即使換上斧頭，仍未能成功敲碎車窗。最後有位男路人仗義幫忙，用斧頭大力敲撃，才能成功打破車窗救出小狗，途人亦為此拍手歡呼。

這件事件被途人Jess用手機拍攝下來，拍攝影片並上載到facebook，「我上傳這段影片，希望人們可以提高意識，避免把狗放置於車廂內。」影片昨晚在facebook公開後，獲網民熱烈地討論，普遍網民都贊同警察做法，更建議褫奪車主對狗狗的飼養權、支付罰款以賠償警方耗用的時。

上星期，英國同樣發生狗隻被困於車廂的事件，幸得當地警察出手砸破車窗，才能成功救出小狗。

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困車內10分鐘 氣溫升10度

將狗狗獨留在密封車廂屬高危之舉，因車廂內的溫度比室外溫度高出許多，差距可達攝氏10至20度。《香港01》記者曾實測，逗留在沒有冷氣的密封車廂內，車內氣溫在半小時內由24.5度飆升至53度，上升超過一倍。

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+ 4 + 3 + 2

保持車廂空氣流通免生意外

狗狗們的散熱系統與人類不同，牠們主要靠舌頭散熱。因此，牠們會比人類更易因高溫不適，甚至中暑。若狗狗不幸中暑，會出現喘氣、心跳加速、牙肉發紅等症狀。如真的需要將狗狗獨留在車，飼主可開啟車窗，以保持空氣流通，並利用濕毛巾和冷水為狗狗散熱。

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