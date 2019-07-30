【萌寵充電站】最強大腦狗離世　曉1022個單詞　原來是這樣訓練

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 當主人在說話時，有沒有想過狗狗是可聽得懂？美國有隻狗狗Chaser，牠被譽為世上最聰明的，因為牠能聽懂1022個單詞，還會邏輯推理。不過牠最近離世了，但聰明的形象會永遠留在大家心底。

Chaser離開了大家，但牠那聰明乖巧的形象，會永遠留在大家心底。（IG@chaserthebordercollie）

不知大家是否認識這黑白色的邊境牧羊犬Chaser呢？牠曾被傳媒稱之為世上最聰明的狗狗，牠經過特殊訓練，不僅可以辨認1022個單詞，還懂得邏輯推理。不過，Chaser在今年7月23日離開了大家，但牠那聰明乖巧的形象，會永遠留在大家的心底。

【點擊圖片齊齊回看Chaser的乖巧聰明，牠的訓練方法亦帶來了相當多的啟發】

我不在了，但大家會永遠記得我吧？（IG@chaserthebordercollie）

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遊戲是最佳訓練

聰明的Chaser之所以會懂人話，最主要原因是受到主人悉心栽培。牠的主人John W. Pilley是位已退休的心理學博士，曾在美國Wofford College教授心理學。在2004年時，當時已退休的他，收到妻子送來的禮物，就是這隻黑白色的邊境牧羊犬Chaser。由於與狗狗朝夕相處，他決定要嘗試訓練狗狗學會聽懂單詞。他每天會花4至5個小時去訓練狗狗認識單字。基本的訓練方法是，拿著物件對著狗狗說出新單詞40次，然後將物件收藏起來，這樣Chaser便會在物件堆裏，把剛學會的單詞相對應物件找出來。

我15歲了，你一定要和我說生日快樂。（IG@chaserthebordercollie）

就這樣持之以恆，經過多年努力，Chaser已把1022個單詞牢牢記了下來，當中借用了800個布偶公仔，116個球，以及26個飛盤等工具。Chaser是世界知名的狗狗，牠甚至在《60分鐘時事雜誌》裏出現過，更被CNN和CBS等媒體大肆報道。

Pilley博士在2013年曾發表了他的研究結果，他解釋說Chaser之所以能這麼聰明懂人話，是透過玩耍、重複、讚美、尊重。當中最有效的方法是玩耍，這效果往往比食物獎勵還要來得好。Chaser就是透過遊戲「找玩具」學會一個又一個新單詞。

雖然Pilley已在2018年時已去世，但狗狗一直由家人陪伴著，過得很快樂，直到今年7月時才離世。其家人表示，會把狗狗的骨灰埋在後花園，讓牠可一直有人陪伴，不會感到寂寞。而藉著Philley對Chaser的訓練，令研究人員再次發現，「狗狗不僅比我們想像的更聰明，而且能夠做得更多！」