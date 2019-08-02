【寵物行街街】暑假首個寵物市集　逛過百攤位　狗隻訓練免費學

各位寵主還在為周末活動苦惱？也許由Market Fairish主辦的周末文藝市集就是你的答案。相隔兩個月後，再次有寵物市集於D2 Place舉辦，供一眾毛孩及寵主歡度周末。

睽違已久的寵物市集又來了！這次的周末文藝市集的主題為「愛寵情緣」，將於本周末（3日及4日）於荔枝角D2 Place商場舉辦。不但入場費用全免，大會更會免費派發精品。

是次寵物市集將在本周末（3日及4日）於荔枝角D2 Place商場舉辦。

市集的重點活動包括免費「Pet Pet 遊樂區」、免費愛寵面具DIY、狗隻訓練分享及「畫出貓星人」工作坊。要是想和毛孩一同參加分享會的話，飼主可別選錯日子到訪，因只有星期六（3日）才有分享會，而且活動須事先登記（按此）。至於「畫出貓星人」工作坊，則只在星期日（4日）舉辦。

入場即送可愛貓耳朵髮箍或特別版貼紙。

▼▼▼▼▼點擊相片看還有甚麼重點活動！▼▼▼▼▼

+ 3 + 2

除了各項精彩活動，場內亦有超過100個特色攤位，保證讓你目不暇給。商品主要包括寵物及生活相關用品，如手作飾品、寵物攝影、刺蝟手工窩、紙模型寵物、寵物手工食品、寵物手工皂等等，迎合人寵需要。

▼▼▼▼▼點擊相片看場內特色攤位▼▼▼▼▼

+ 10 + 9 + 8