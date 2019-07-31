【萌寵充電站】俄羅斯藍貓姐妹是超紅模特兒　主人分享擺姿勢要訣

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 不少人都被俄羅斯藍貓迷倒，因為牠們總是一身貴氣，灰銀色禮服配上碧綠雙眼，令人著迷。這次介紹的Xafi和Auri這對姐妹貓，牠們同樣氣質不凡，在網絡平台發布的照片，每張都是擺出了模特兒姿勢，令12萬粉絲爭相追看牠們的生活照。

可愛的藍貓，牠們是Xafi和Auri。（instagram@xafiandauri）

這對俄羅斯藍貓生活在英國，牠們一身銀灰色的毛髮，加上碧綠眼睛，吸引萬千網民目光。現在牠們已有超過12萬粉絲，一早已是貓界網紅。這對俄羅斯藍貓分別叫Xafi和Auri，都是在2016年出生。

【點擊圖片看Xafi和Auri的趣萌照，你喜歡淑女Xafi還是孩子氣的Auri呢？】

兩姐妹相親相愛，相處和洽，沒有為罐罐而爭拗。（instagram@xafiandauri）

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縱然Xafi和Auri不是孖生姐妹，但仔細看的話，會留意到Xafi臉型比較瘦，耳朵長一點，而Auri則是臉較圓，耳寬些。姐姐Xafi大多數站左邊，而妹妹Auri多站右手邊。粉絲們都很清楚，不知你是否能分得出呢？

【點擊圖片齊來欣賞藍貓碧綠眼睛的迷人之處】

就是這碧眼，令不少人為之著迷。（instagram@xafiandauri）

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性格迥異仍是好姐妹

在性格方面，Xafi比較安靜害羞，像是淑女般，而Auri則較貪玩，拿起照相機時牠已變得像模特兒般，擺出專業的拍照姿勢。雖然姐妹性格迥異，但是相處融洽。粉絲們最喜歡的，就是兩隻貓咪拍照時的吐舌照！

當大家看到Xafi和Auri的照片時，有沒有想過為何能拍得這麼好呢？貓咪們為何能這麼配合？據牠們的主人表示，要拍得Xafi和Auri的正面照，最簡單直接的方法，就是拿出罐罐。將金槍魚罐頭慢慢放到鏡頭前方，兩姐妹便會乖乖地緊盯鏡頭。如果你也想追看到Xafi和Auri的萌照，便要鎖定牠們的IG！