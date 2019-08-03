每次出勤回來飯盒無故消失　消防員以為有小偷　裝CCTV還原真相

大家都知狗狗是貪吃鬼，有東西放在面前，再久經訓練的狗狗還是敵不過美食誘惑。 在台灣新竹消防局裏，近日發現放在局內，吃剩一半的飯盒總是不翼而飛，被人吃光了。一眾消防人員對此感到困惑，究竟是誰把飯盒吃光了呢？他們於是設局要捉這偷吃飯盒大賊，結果竟發現大賊竟是局中的狗狗。

犯人現身了，牠在享用豐富的午餐。（facebook@有點毛毛的）

大家都知道消防員工務緊急，許多時用餐才一半，就突然收到出勤任務，於是飯盒就這樣放到桌子上，有時候是打算工作回來後才再吃。但近日局內的人員留意到，吃剩的飯盒一再被偷吃，實在相當奇怪，於是決心設局，要抓到偷吃飯盒的犯人。

消防員把攝錄機放好，誓要找出犯人。（facebook@有點毛毛的）

小隊們假裝急著要出勤，刻意留下空無一人的房間，並在桌上放了吃剩一半的飯。就在飯盒的正前方，便放置了攝錄鏡頭，希望能找出真相。

消防小隊在facebook群組「有點毛毛的」裏留言指：「一開始懷疑自己記錯了，後來懷疑有人偷吃，可惡！今天為了逼內賊露餡，全體隊員不惜假裝急忙出任務，刻意留下空無一人的房間與部分餐點於桌上，終於把你這吃裡扒外的背骨小子揪出來！」

狗狗米血是消防局裏養著，牠也是偷吃飯盒的犯人。（facebook@有點毛毛的）

最終犯人終於現身，牠就是局內的混種狗狗米血！雖然隊員們並不感到意外，但看著米血賊頭賊腦地偷吃東西，被發現時又一臉尷尬，實在相當有趣。

不好，有人回來了！（facebook@有點毛毛的）

米血偷吃飯盒的畫面被公布後，網民熱烈回應，「偷偷摸摸的樣子有夠可愛」、「沒留給一些給你們嗎？」、「哎唷！這群人真的浪費食物欸，怎不吃完...我來幫忙收拾乾淨吧！其實他也無奈」、「我很委屈欸，在幫你善後」、「太可愛了！！抱緊處理」、「哈哈，你們出任務也是牠出任務啦」！

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