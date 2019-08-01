鄰居報警指狗狗似有狂犬病　警員到場開槍擊斃：我已叫牠後退

美國近日發生了一宗警員開槍射殺寵物犬事件，警方指由於狗狗不斷吠叫與衝前，加上警案人稱狗狗「看似有狂犬病」，在沒法喝退的情況下，只得開槍防衛。事件引發大批愛狗人士不滿，直斥警方濫用槍枝。

我不是惡，只是沒法把口合起來罷了！（facebook@Buddha Dog Rescue & Recovery）

這宗警員開槍射殺寵物狗事件，發生在上周六（7月27日），地點是美國紐澤西州Vernon市。據當地警方表示，當時接獲居民投訴，指有隻遊蕩的狗在不停吠叫，看起來很凶惡，並「看似有狂犬病」，恐會危及途人，於是警方便派員到場了解情況。

【點擊圖片看狗狗為何被射殺，你認同警員的行為嗎？】

鄰居指狗狗就在旁邊狂吠。（Vernon Police）

警方喝止狗狗

從警方公布的影片可看到，警員Emanuel Rivera在接近狗狗時，狗狗便衝了出來，並大聲吠叫，一直追著警員。警員多次向狗狗大聲喝令「後退（back off），但狗狗沒有理會，還是激動地緊追著，情急之下Rivera開槍制止，狗狗亦當場斃命。

警方在fb裏回應有關事件，並指警員由於沒法令狗狗停止攻擊行為，才決定開槍。（Vernon Police）

據悉被射殺的拉布拉多叫Hiro，狗主Jennifer Hearon已與牠在一起3年多。她表示狗狗很親人又有活力，從沒有攻擊過人類，更沒有狂犬病。「我突然收到電話，被告知我家狗狗被射殺了」痛失愛犬後的她感到傷痛莫名，並表示一定要投訴警方過份使用暴力。

有人解釋了為何狗狗看似很凶惡，主要原因是牠哨牙，沒法把口合起來。（facebook@Buddha Dog Rescue & Recovery）

事後警方已公布了警員Rivera胸前拍得的影像畫面，當時可見到Hiro真的很激動，樣子也像凶狠。但狗主表示，Hiro本身是哨牙，即是有咬合不良的問題，因此下方的牙齒總是突了出來，顯很有點惡。但牠從不傷人，是隻乖巧的狗狗。警方指案件仍在調查中，不便再作解釋。

【點擊圖片看另一宗警方與寵物的互動事件，但這次是警貓合作，並引起民眾讚好】

Muncie的警方在Twitter裏表示，他們正和收容中心合作，歡迎大家以貓糧、罐罐或貓砂，來支付罰單。（twitter@Muncie_Police）