【萌寵充電站】緬因貓主人告訴你　每天與3隻巨獸生活的樂趣

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 今天跟大家分享緬因貓三兄妹「Chivaz」、「Lady Marion」及「Lotus」！牠們體型巨大，看起來猶如獅子！貓主更喜歡帶牠們外出散步，例如去農場、池塘、雪地，拍下張張靚相！

「吼！」瑞典超人氣緬因貓三兄妹，牠們外表看起來像獅子！（Instagram圖片：lotus_the_mainecoon）

巨貓三兄妹

瑞典有個超人氣緬因貓三兄妹，分別是大哥「Chivaz」、二姐「Lady Marion」及弟弟「Lotus」，牠的主人經常會在Instagram上分享牠們的照片，讓牠的名字響遍網路！

貓主經常會帶牠們外出，偶爾會路過農場，假如遇到綿羊、山羊，牠們都會好奇地攀上圍欄，想一睹牠們的面貌。每次經過池畔，牠們定必會走過去嬉水，樂而忘返！

大哥Chivaz（左）及弟弟Lotus（右）！（Instagram圖片：lotus_the_mainecoon）

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緬因庫恩貓（又稱緬因貓）原產於美國的緬因州，是體型最大的長毛貓。牠們的身長可長達80厘米，成年公貓體重更可達25磅。雖然牠們身形龐大，但牠們性格聰明、活潑，喜歡親近人類，所以又被稱為「溫柔的巨人」。

Chivaz、Lady Marion及Lotus便具備了緬因貓的各種特點，Chiva性格友善，可以跟老鼠做朋友、Lady Marion活潑開朗，最喜歡玩水、Lotus溫柔善良，喜歡親近人類，牠們都是非常討人喜歡的貓咪！