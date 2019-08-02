【萌寵充電站】白貓報答領養之恩　每天在貓砂留愛的記號

很多人說，流浪貓狗歷盡滄桑，所以特別懂性。 美國有隻叫作Snowball的白貓，牠原本是隻家貓，結果家人搬家時，竟把牠遺留下來，幸得動保機構拯救。Snowball輾轉被人收養，牠在領養人用心照顧下，開始回復健康，為了報答領養人的恩惠，牠更每天在貓砂盤留下「愛的記號！」。

Snowball是隻被人遺棄的貓咪，最近終於有位好心人收養牠！（facebook圖片：Go Snowball）

白貓Snowball曾經擁有一個幸福的家庭，可惜牠的家人搬家時，竟把牠留在舊屋裡。當動保機構接報到場時，牠身體已經變得非常瘦弱，機構把牠送交暫托家長Ryoko Komine照顧，待牠恢復健康，再開放領養。Snowball似乎無法理解主人為何把牠遺下，一直感到非常不安、害怕，即使Ryoko努力安撫牠，亦起不了任何作用。接牠回家不到兩天，牠更偷偷溜出門不知所蹤。

貓砂盤藏愛的記號

直至兩個月後，有好心市民在街上發現Snowball，再把牠送回動保機構，幸好Snowball身上有晶片，牠才能回到Ryoko身邊。Ryoko看著孱弱的Snowball，感到非常心痛，決定要收養牠。Snowball彷彿感受到Ryoko的愛，開始卸下戒心，重新相信Ryoko。牠更在貓砂盤畫下「愛的記號」表達謝意。

Snowball每天製作「愛的記號」答謝新主人。（facebook圖片：Go Snowball）

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有天，Ryoko為Snowball清理貓砂時，發現貓砂凝結成愛心的形狀，她最初也不以為意，沒想到接下來幾天，貓砂盆都出現愛心！Ryoko覺得窩心又好笑，「牠是用愛心感謝我們救了牠吧！」