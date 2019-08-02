擔心狗狗獨留家中會焦慮　CCTV揭殘酷真相　主人：我太看得起自己

作為狗主的你，是否很擔心每天上班後，狗狗獨留在家會很寂寞，甚至會出現分離焦慮？但有時候別太過憂慮了，沒主人在家時，狗狗未必一定會產生不安。 在台灣便有網民在社交群組裏貼出了多張相片，顯示在她不在家時，狗狗似乎顯得更加舒適，甚至大模大樣地躺在椅上。主人在監視器看到這畫面，只能直呼「我真是太看得起自己了。」

沒主人在家真是很自由！（facebook@有點毛毛的）

擔心自己不在家時，狗狗會焦慮不安，感不到開心？或許這只是你一廂情願的想法，當你不在家時也許狗狗會過得更舒適。近日有網民在Facebook社交群組「有點毛毛的」放出了幾張狗狗CCTV照，並直呼自己是自作多情了！

【點擊圖片看沒主人在家時，狗狗是過得多愜意呢！】

沒人會罵我睡姿難看！（facebook@有點毛毛的）

「之前不敢買監視器觀看寵物，深怕看到寶貝每天焦慮守門的樣子我更無心上班。」這就是狗主在發圖文時留下的說話。從CCTV截圖下來的相片中可清楚看到，沒主人在家時，狗狗睡得肚也朝天了，那種愜意的甜睡姿勢，實在令人感到很舒適，也令主人表示無言。

【點擊圖片看這積羅素犬的生活點滴】

主人你還不出門？（facebook@林桃）

有不少人都擔心安裝CCTV後，會看到家中狗狗無人陪伴，焦慮不安，擺出楚楚可憐的樣子，甚至守在門前等主人回家的揪心畫面。但這位網民戰戰兢兢安裝CCTV後出門，看到的畫面令她大感意外。據悉這狗狗叫寇弟（Cody），是隻積羅素犬。平日在家時，睡姿是相當優雅，端莊地趴在地上休息。但網民從來沒想過，當沒人在家時，寇弟會拋下偶像包袱，肆無忌憚地在家裏翻肚而睡！

網民指家中狗狗是一直望着大門，等主人回來。（facebook@有點毛毛的）

【點擊圖片看網民分享狗狗獨留家中的情況】

「事實證明，牠每天都睡到翻掉，連打雷都不怕勒！我真是太看得起自己了。」這震撼畫面令主人感到無言，也令狗主感到有點失望，原來自己在狗狗心裏看來也不是很重要。相片公開後，網民也開心地分享自己狗狗無人在家時的情況，並表示「睡得超安心」、「這樣很好啊！代表牠很安心、放心、信任」、「真的，還有一出門就把客廳、房間當賽道的」、「我家的也是，都睡到翻肚子」。

【點擊圖片看狗狗趁主人不在家時，還有什麼惡作劇？】

趁主人不在家，兩隻法鬥犬搗亂，打翻了染料，Dam_nam和Sai_Au的身體被染成綠色。（Viral_Press）