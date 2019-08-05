【萌寵充電站】回家後聽不見柴犬叫　回頭見這幕主人趕緊擁牠入懷

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 你家狗狗有這麼乖巧嗎？還沒抹腳的話，牠會乖乖候命不亂動嗎？近日在台灣，便有網民在Facebook群組裏表示，她遛狗回家時因趕著聽電話，沒及時替柴柴抹腳，結果柴柴竟一直原地待命，沒踏入家門。當主人留意到柴柴沒有在家裏走動時，才留意到狗狗還在玄關，於是趕緊把牠擁到懷裏安撫。

柴柴一直不敢亂動，因為牠很聽話，知道外出回家要抹腳才可以進屋。（facebook@柴犬大學 下課10分鐘）

再一次證明：「別人家的狗狗總不會讓我失望！」

台灣有網民近日在Facebook群組「柴犬大學 下課10分鐘」裏，發布了家中柴犬乖巧的行為表現，並受到其他網民激讚，說這柴柴是天使。原來事情是這樣的，早幾天網民剛遛狗回家，這時電話響了起來，於是她便進屋裏聊天和處理家務，完全忘了沒有替狗狗擦腳。當她感到不對勁，柴柴一直沒有走動或吠叫，原來柴柴在玄關位置已站了1個多小時！她大表心疼，並表示要「趕快抱緊處理」！

【點擊圖片放大細看憨吉多可愛乖巧，難怪主人要抱緊處理，以安撫柴柴心靈】

憨吉原地候命1個多小時，令主人心疼不已。（facebook@柴犬大學 下課10分鐘）

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這隻乖巧的柴柴叫憨吉，今年已3歲，是男孩子來的。網民讚嘆柴柴竟然會這麼聽話，知道外出回家一定要抹腳，不然會被罵，於是乖乖守候在玄關位置，沒有隨意亂動。當大家看到這個畫面後，紛紛表示為何別人家的狗狗會這麼聽話，而自己養的卻非常百厭！

【點擊圖片齊來看貪玩為食憨吉百厭的一面】

我好想出去玩啊！（facebook@柴犬大學 下課10分鐘）

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網民大讚憨吉很乖，一定要「肉肉補償」、「我們家的會抓門或微微的叫一下，提醒我們」、「家教真好」、「好乖啊！」、「這麼乖，沒擦腳就不進屋內，教得真好」、「真貼心好棒啊！」