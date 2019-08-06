【萌寵充電站】狗兄弟去到哪裏都在一起　伯恩山犬這天不得不道別

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 今次為大家介紹一個來自加拿大的狗軍團！狗主Shand家裡養了五隻大型犬，身型龐大的牠們，每次外出都猶如一個軍團！牠們從小黏在一起，感謝比親兄弟還深厚！可惜，去年有一隻狗狗要脫離軍團，跟大家說再見......

澳洲牧羊犬Harvest（左上）、混種澳洲牧羊犬Navi（右上）、伯恩山犬Holden（左下）、西摩犬Zero（正中）、伯恩山犬Arbor（右下） （Instagram圖片：shandandherdogs）

加拿大狗主Shand家裡養了狗軍團！牠們分別是西摩犬Zero、伯恩山犬Holden、澳洲牧羊犬Harvest、伯恩山犬Arbor、混種澳洲牧羊犬Navi，牠們全部都是大型犬，每次外出活動都超有氣勢！她開了一個Instagram帳號「shandandherdogs」，分享她與狗軍團們的日常生活！這支狗軍團不單陪Shand經歷各種事情，近月還見證著她跟另一半結婚！

▼▼▼點撃看狗軍團萌照，內附狗狗資料檔！千萬不要錯過！▼▼▼

+ 36 + 35 + 34

在2018年，伯恩山犬Holden突然脫隊，早一步走到彩虹橋。（Instagram圖片：shandandherdogs）

這隊狗軍團不管去哪裡都會叫上同伴，原來牠們從小便黏在一起，感情比親兄弟還要深厚，難怪牠們玩耍時，臉上總帶著燦爛的笑容。可惜，伯恩山犬Holden在去年畢業，先往彩虹橋那邊走，不得不跟大家道別。縱使狗軍團日常看起來仍然非常熱鬧，不過總讓人覺得缺少了什麼......