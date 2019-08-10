【萌寵充電站】主人月經不適　貪錢柴犬獻上「補品」令人嚇傻

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 這隻來自台灣的柴犬名叫Yuuna，其主人Jenny指牠非常愛錢，人稱「錢嫂」。日前，正當Jenny因月經而感到不適時，Yuuna突然做出一項窩心舉動，令Jenny直言「被萌到都不痛了」。

柴犬Yuuna來自台灣，牠最愛的物品不止食物，還有錢包。飼主Jenny指牠莫名地喜愛金錢，總喜歡叼著紙幣及錢包，因此戲稱牠為「錢嫂」。

Jenny因月經來潮而不適，Yuuna竟然叼了一個錢包給她。（Facebook@Yuuna的花柴小鋪）

早前，Jenny因月經來潮而不適，正當她起床尋找止痛藥時，Yuuna便出現在她眼前。Yuuna不但親自來安慰她，而且還帶上「貢品」── 一個黑色錢包。Jenny感到甚為驚喜，立刻大讚Yuuna。愛錢的Yuuna為了安撫不適的飼主，於是第一時間為她送上自己最愛的東西，舉動十分窩心。Jenny將片段拍下，分享至其Facebook專頁「Yuuna的花柴小鋪」，並留言指「被萌到都不痛了」。

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其實Yuuna愛錢的個性早已表露無遺，牠曾因看到紙幣，而放棄最愛的雞腿，令Jenny哭笑不得。Jenny不時也會在其專頁分享Yuuna的日常趣事，當中包括不少穿著各款短褲的萌照，盡顯可愛一面。