城大動物醫療中心被指受催淚煙波及　中心否認：所有寵物無受影響

香港反對《逃犯條例》修訂的風波持續，有市民於本周一（5日）發起罷工、罷市、罷課，以及七區集會。多個地區的示威活動最後演變成激烈警民衝突，警方多次施放催淚彈，波及附近居民。 有前線員工爆料指，位於深水埗的城大動物醫療中心亦遭牽連，多隻住院中的動物因受催淚煙影響，需要緊急撤離，事件中暫未有動物傷亡。不過，中心回應指所有住院寵物沒受影響。

為反對《逃犯條例》修訂，有市民發起「8月5日全港三大罷」及七區集會，要求政府回應。入夜後，警方於清場行動期間多次在民居附近施放催淚煙。深水埗的城大動物醫療中心當日亦無辜受牽連，催淚煙攻入診所，院內部分動物須緊急撤離。

城大動物醫療中心位處荔枝角道，與深水埗警署僅有一街之隔。（Facebook@cityupavc）

城大動物醫療中心位處荔枝角道，與警民衝突的中心點──深水埗警署僅有一街之隔。據了解，當日診所沒有開窗，但仍有催淚煙飄入，感覺刺鼻。因動物的嗅覺比人類靈敏，動物聞到催淚氣體或致呼吸困難。一樓的貓病房因面向荔枝角道，首當其衝受到影響，職員唯有立刻帶貓貓撤離病房，搬往離荔枝角道較遠的深切治療部病房。幸好，診所內其他病房並未受到影響，而須撤離的貓貓亦暫無大礙。

不過，城大動物醫療中心否認有寵物受影響。該中心指，中心設有完善的應變措施來處理各種不同突發事件，保證所有住院寵物得到適當治療及生命安全，近期的事件對中心所有住院寵物沒受影響。

警方在深水埗警署附近多次施放催淚煙。（歐嘉樂攝）

▼▼▼警方在清場期間，於民居範圍多次施放催淚煙▼▼▼

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