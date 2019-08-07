【葵涌】餵流浪貓遇防暴警察截查　貓義工嚇到喊：餵貓咋喎！

修訂逃犯條例爭議引起的風波不斷，連串示威及不合作運動，示威者由最初的一區遊行演變成多區「游擊戰」，民間發起前日（5日）罷工行動。 昨天（8月6日）凌晨，有貓義工於葵涌某地盤工地餵完流浪貓，正當準備離開之際，遭十多名防暴警察上前截查，對方稱接到市民報案，懷疑有人偷竊。貓義工指防暴警察態度暴躁、對他們大聲呼喝，而地盤位處偏僻、遠離示威區，貓義工對警方行動感到「莫名其妙」，甚至一度被嚇到喊，但義工稱為了流浪貓的福祉，日後仍然會繼續餵貓。

貓義工於葵涌區地盤餵貓遭防暴警察截查，稱接市民報案有人偷竊。（受訪者提供）

貓義工張小姐一行四人在昨天（8月6日）凌晨於葵涌區某地盤工地前餵流浪貓，準備離開之際遇上兩輛警車，十多名防暴警察隨即下車。她形容防暴警察態度暴躁，大聲喝她「喺度做咩」、「唔好走」，更指接到市民報案「懷疑有人偷嘢」，要求他們男左女右分開，並出示身份證。

點解關心流浪貓換來咁嘅結局？

「點解我冇做錯事，咩武器都冇，佢哋都兇神惡煞，仲用枝警棍指住我哋。」張指，期間一度被嚇到喊。她續指，他們行裝輕便，身上只背著一個小型袋，手提著一袋貓糧及糧兜。張指，防暴警察查證後，「望兩望個地盤」，便收隊離開。

「嗰度又遠離示威地點，我都莫名其妙。」她續指地盤位置偏僻，需要從葵涌轉小巴前往，沿路亦不會經過示威地點，對於突然遭防暴警察截查，感到莫名奇妙。張在一個月前，偶然發現地盤工地有10多隻流浪貓，於是開始定時到該處餵貓。由於白天太多人經過，貓咪會躲藏起來，所以張偏向在凌晨時分前往地盤：「點解關心流浪貓都可以換來咁嘅結局？」

▼▼▼地盤工地裡有十多隻流浪貓，點撃看地盤環境▼▼▼

▼▼▼網民於facebook群組熱烈討論，逾300人留言，點撃圖片看精選留言▼▼▼

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「真係會驚㗎，但都會繼續去餵佢哋，錯嘅唔係我哋。」張小姐把事件放到facebook群組後，隨即引起網民熱烈討論。有網民表示近日餵流浪貓時，亦擔心會遭警方截查，亦擔心流浪貓受驚。

修訂逃犯條例爭議引起的風波除了影響到貓義工，早前有不少貓主都在網上求助，指居所鄰近示威地點，家中貓狗亦受到催淚氣體影響，愛協早前便發文教大家如何急救。

▼▼▼如貓狗受催淚氣體影響而感到不適，可嘗試跟著以下步驟急救▼▼▼