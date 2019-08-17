日公司發「養貓津貼」　員工可邊上班邊吸貓　網民：還缺人嗎？

日本一家公司為鼓勵員工收養流浪貓，推出每月5000日圓的「貓津貼」。同時，公司內亦收養了6隻流浪貓，員工們可「寓工作於逗貓」，令網民們羨慕不已。

日本NNN電視台日前報道，指日本一家IT公司有項大受員工歡迎的德政，那就是「貓津貼」。凡收養流浪貓的員工，每月可獲發5000日圓「貓津貼」（約港幣370元），以資助他們購買貓糧。

貓貓陪著員工們工作。（日本新聞網）

公司內現時共養有6隻貓貓，全部本身均為流浪貓。早於19年前，此公司成立時，其實已有員工飼養流浪貓，並把貓貓帶到公司。自此之後，飼養流浪貓的員工日漸增加，公司遂推出「貓津貼」鼓勵員工領養流浪貓。

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因公司從事系統開發，電腦文件彌足珍貴；所以，員工們會在重要的電腦裝置旁設置圍欄，防止貓貓不慎碰到。另外，為免貓貓誤踩中鍵盤釀成意外，員工們已把鍵盤上的部分按鈕移除。公司的老闆笑言，即使當貓貓搗亂，也只能一笑置之。他補充道，認為貓貓有助拉近員工間的距離，因此也不排除將來會繼續收養流浪貓。

網民知悉後，踴躍地表示想到該公司應徵，「還缺人嗎？我打雜也可以的」、「我想跳糟」、「為甚麼會有這麼好的地方」、「這樣上班真減壓」。