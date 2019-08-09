YouTuber誤上傳虐狗罪證　自揭鏡頭前後兩個人　道歉仍被狂轟

外國YouTuber Brooke Houts因錯誤上傳未經剪輯的惡作劇短片，被網民發現她粗暴地對待狗狗，包括大力推撞、喝罵、吐口水等等。事件迅速惹起公憤，她隨即在Twitter道歉，但仍遭網民批評，當地警方現已接手調查事件。

日前（7日），美國YouTuber Brooke Houts原打算響應Instagram上的「Invisible Challenge」，分享一段用保鮮紙捉弄家中杜賓犬Sphinx的短片。豈料她不慎將未經剪輯的片段上傳，片中記錄了她粗暴對待Sphinx的過程，引起網民聲討。

YouTuber Brooke Houts曾多次與愛犬Sphinx一同拍片，在鏡頭前表現得十分愛錫狗狗。（YouTube@Brooke Houts）

不滿說話被打斷 大力推撞狗狗

從片段中可見，因Brooke在說話時被Sphinx打斷，她隨即厭惡地盯著Sphinx及多次用力地推走Sphinx。她甚至將Sphinx按在地上，並疑似向Sphinx吐口水。片段在網上瘋傳，大批網民對Brooke的做法表示極度不滿，斥責她不應養狗。

Brooke在YouTube擁有超過33萬訂閱者，以往曾多次與Sphinx一同拍片，在鏡頭前表現得十分愛狗狗。事發後Brooke瞬即把涉事短片刪除，現時更已關閉其Instgram帳戶。但不少網民早已下載了該短片，並重新上載到YouTube。

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致歉後仍被網民狂轟

Brooke其後在Twitter道歉：「明顯地，我在片段中心情不佳，平時在其他影片中的才是真正的我。我明白這並不足以正當化我呼喝狗狗的行為。」她又指因Sphinx突然撲向她，她遂大聲呼喝以教導Sphinx，並否認向Sphinx吐口水。網民顯然不滿意她的道歉，仍繼續批評她的行為。

洛杉磯警方已知悉事件，正著手對Brooke Houts展開調查。