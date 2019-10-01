【空氣污染】霧霾襲港空氣變差　3個獸醫教你帶狗散步咩有注意

天文台預測，本港今日（10月1日）日間酷熱，部分地區有煙霞（即霧霾），如果健康風險級別達至嚴重水平，市民應盡量避免在戶外活動。 然而，散步是狗狗日常生活重要的一環，假如空氣污染問題嚴重，又對牠的健康會帶來什麼影響呢？《香港01》香港愛護動物協會及執業獸醫查詢，教你幾招傍身！

環保署自昨日上午起，錄得持續上升的空氣污染水平。（資料圖片）

空氣污染可致癌

環保署預測，今日（10月1日）上午，多區的空氣質素健康指數錄得屬於中的水平，預料下午部分一般監測站會惡化至嚴重水平。天文台亦預測，本港今日日間酷熱，部分地區有煙霞（即霧霾）。

空氣污染不單影響市民健康，同時會影響狗隻健康。執業獸醫黎昌生指，動物本身有皮膚敏感、氣管敏感、氣管收窄問題，污濁的空氣可能會令病情惡化，情況嚴重有機會導致死亡。即使狗隻身體健康，長期在空氣污染的環境下生活，亦會引致氣管敏感，或其他呼吸道疾病。

香港愛護動物協會高級獸醫（醫療服務）黃浩宜指出，空氣污染會有機會導致狗隻出現持續咳嗽、喘息、呼吸短促、胸悶和胸痛的情況。有研究亦指出，空氣中的致癌物質，或會增加狗隻患上癌症的風險。

▼▼▼點撃圖片放大：空氣污染散步注意事項▼▼▼

頸繩易導致呼吸困難

「主人應避免在人多車多的位置帶狗隻散步。」如情況許可，黃浩宜建議主人帶狗隻到一些遠離馬路的地區，例如公園或屋苑範圍。本地執業獸醫張翠玉指，帶狗散步要留意室外溫度，避免在溫度過高及陽光猛烈的環境下散步，並確保狗狗水分充足。狗主亦應避免使用頸繩，以免頸繩拉扯到脖子，繼而影響呼吸。

黎昌生續指，散步應留意著狗隻的呼吸，假如牠呼吸急速、困難，主人應把牠抱起，避免持續運動，以降低狗隻吸入受污染空氣的機會。假如狗隻持續喘氣，甚至出現咳嗽，主人應帶牠到獸醫診所，尋求專業的協助。

▼▼▼點擊圖片放大：哪些狗狗最易受空氣污染影響？▼▼▼

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年老、扁鼻狗最易出事

空氣污染可對心臟病或呼吸系統疾病患者、兒童及長者的健康帶來嚴重影響，還會對年老、呼吸系統較弱的狗帶來影響。黃浩宜指出，扁鼻狗（如八哥犬、北京犬及老虎狗等）和一些年老的小型犬（如約瑟爹利、貴婦犬、西高地白爹利及芝娃娃等）都較容易受空氣污染影響，患上慢性氣管疾病。如在空氣污染時帶上述狗隻外出，有可能加劇牠們的氣管問題。