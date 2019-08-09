感人時刻準備哭了　柴犬亂入破壞氣氛　新娘：眼淚都收回去

寵主人生每個重要的時刻，都會想跟寵物一起分享。 台灣這位新娘亦不例外，她無論拍婚紗照，還是出嫁，都帶著7歲的柴犬「丸太」，結果每次都有意外驚喜！大婚當日，一對新人向長輩表達敬意及答謝之際，丸太竟然走到大家中間坐下，整個感人的氣氛就被牠破壞了！令一對新人不禁笑出來。

新人準備敬茶時，柴犬丸太竟然亂入，還坐在正中間？（受訪者提供）

新娘：大合照幾乎都有牠！

新娘楊菀菱在出嫁當天，竟被家裡個性固執的柴犬「丸太」，弄得哭笑不得！在她跟丈夫向長輩表達敬意及答謝之際，丸太竟然走過來搞亂！楊想到父母多年的養育之恩，開始眼泛淚光，沒想到丸太突然走到他們中間，直接坐下來，讓他們傻眼，感到好氣又好笑，「看到牠這樣，原本感動的淚整個收回去！」

現年七歲的丸太，是隻有個性的狗。楊指出，平日喜歡獨處，即使叫牠，也不一定會過來，就像隻貓。在婚禮當天，丸太竟然變成「跟屁蟲」，楊指出，「牠很興奮，很喜歡湊熱鬧！哪裡正熱鬧，牠就往哪去，所以很多鏡頭都有牠！明明沒人叫牠拍照，但大合照幾乎每張都有牠！」

▼▼▼柴犬亂入接新娘全紀錄！全部風頭都被牠搶走了！▼▼▼

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▼▼▼新人拍攝婚紗照時，柴犬丸太亦成為焦點▼▼▼

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丸太經常在重要時刻把場面搞亂，楊早前帶著牠拍婚紗照，結果牠不是懶得看鏡頭，就是懶得走路，所以拍到很多尷尬的照片。她笑說：「拍婚紗的時候，牠也是做自己。」

楊出嫁當天的照片放到facebook群組「柴犬司令部」後，隨即獲六千多位網民讚好，不少網民都覺得丸太的行為惹笑，有網民指場面「好有愛」、「好溫馨」、丸太是「見證幸福的柴」。有網民推測丸太是看到主人眼泛淚光，於是「適時出現救援眼淚」、「特地來搞笑」。亦有網民為丸太配上獨白：「結婚有經過本汪同意嗎？」