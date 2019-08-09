【萌寵充電站】可憐貓天生沒鼻樑、常瀨尿　夫婦偏偏看到牠的美

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 誰說有缺陷的毛孩不值得被愛？來自丹麥的貓咪Monty天生沒有鼻樑，但樣貌依然可愛，在網上吸引超過66萬粉絲，人氣不容小覷。

貓咪Monty來自丹麥首都──哥本哈根，因天生染色體出現異常，導致牠沒有鼻樑，樣貌與其他貓貓有所不同。但牠獨一無二的外表，反而成為了牠的賣點，在Instagram上俘虜逾66萬粉絲的心。

Monty天生沒有鼻樑。（Instagram@monty_happiness）

Monty多年前因缺陷而被前主人遺棄，被送往收容所生活。2013年時，Monty在收容所遇上了現任飼主Michael及其妻Mikala，隨即被二人收養。當時Ｍonty年僅3歲，正處於年青力壯的時期，但已表現出溫柔的一面。Michael憶述與Monty初見時的情況：「Monty和數隻小貓同住一籠，其他小貓均表現得頗具敵意，但Monty始終保持安靜，沒有挑起爭執。」

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夫婦二人收養了Monty，並為牠取了這個名字。Monty很快便適應了新生活，與家中另外兩隻貓貓亦能融洽相處。二人又指，Monty相當愛撒嬌，總喜歡坐在他們大腿上，溫柔地陪伴著他們。

染色體的異常不單令Monty的外貌改變，同時亦影響了牠的健康。牠的呼吸系統受到影響，因此經常打噴嚏；另外，牠亦面對著膀胱鬆弛的問題，導致牠會在熟睡時漏尿。夫婦二人指：「Monty一旦發現了，便會露出尷尬的表情」，因此他們會盡力安慰Monty，讓牠不再自責。

Monty雖然天生有缺陷，但牠仍能獲得眾多粉絲愛戴，證明不健全的毛孩同樣值得被愛。