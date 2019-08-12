警方射催淚彈後拖「零裝備」警犬上陣　動保士人發起集會譴責

《逃犯條例》修訂風波不斷，警方除了在各區均有發射催淚彈驅趕示威者，更帶上警犬到示威現場，但有關做法惹起關注動物權益人士不滿。now新聞台昨日（8月11日）下午5時許，拍攝到有警方於向長沙灣警署外施放催淚彈後，帶了一隻沒有配戴任何裝備的警犬一同步出警署，被網民批評虐待動物。 有動保人士發起於本周六（17日）於中環遮打花園集會，譴責警方帶警示到示威活動的最前線，令牠們情緒失控，以及使牠們有機會受催淚煙傷害。

now昨日（11日）下午拍攝到，有零裝備警犬被帶到煙霧迷漫的長沙灣警署外。（now直播台電視截圖）

近日警方除了在各區均有發射催淚彈驅趕示威者，更帶上警犬到示威現場，但有關做法惹來關注動物權益人士不滿。now新聞台昨日下午5時許，就拍攝到警方於向長沙灣警署外發射催淚彈後約十秒左右後，約廿名戴上防毒面具的警員步出警署，其中有警員帶了一隻沒有配戴任何裝備的警犬一同步出警署。有網民看到該片段後批評警方虐待動物：「人都仲話可以走避，動物連選擇權利都無。」

AnimalSaver HK版主之一的Recoo接受《香港01》訪問時，批評警方於近月的示威活動中，動員警犬到前線。她指，近月的示威活動中，警方施放大量的催淚煙，但被調派到前線的警犬並沒有配戴任何防毒面具：「警員就有裝備，咁狗隻呢？」

她續指，8月10日一段由《中大學生報》發放的片段顯示，有警犬面對記者時情緒失控，欲撲向其中一名記者，當時該警犬的雙腳離地，領犬員只能反方向用力地將牠拉住：「如果警犬係訓練有素，唔會出現雙腳離地，而且警方用嘅係頸帶，領犬員用力扯，只會令佢承受痛苦。」

有警犬擬撲向現場記者。（中大學生報fb page）

【點擊圖片放大看，警員在大型示威中帶警犬上前線】

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Recoo指，早於上月底已去信警務處處長盧偉聰的個人電郵信箱，提出停止帶警犬到示威現場的訴求，惟事隔已半個月，仍無任何回覆。幾名AnimalSaver HK版主商量後決定，發起「817齊齊為動物向催淚煙Say no 讓動物脫離政治紛爭」的集會，她透露目前正擬訂不反對通知書，又指如果警方拒絕發出不反對通知書，他們會召開記者會，希望引起公眾關注。

NPV非牟利獸醫執行主席麥志豪批評，警方做法絕對會對警犬構成傷害：「人有口罩但狗無口罩。」他續指，在今次事件中，看不到警犬對驅散示威者有何幫助，反而狗狗會被利用作情緒挑釁的工具。

警務處早前回覆《香港01》指，警方會因應行動需要，適時調派警犬支援前線人員維持治安及應付突發事件。另外，警方並沒有警犬因吸入催淚氣體感到不適的報告。至於警方的內部指引，有否安排警犬配帶保護裝備，當局就沒有回應。發言人其後口頭回覆指，難以作出承諾，避免帶警犬到示威現場。