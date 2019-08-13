【萌寵充電站】柴犬妹「肥波」用舌頭挑釁哥哥　下秒即說：後悔了

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 居於香港的柴犬兄妹Zero和Mika，憑著可愛的外表及調皮的性格，獲得了眾多網民的喜愛。愛搗蛋的妹妹Mika不時逗哥哥Zero玩，但有一次竟遭Zero果斷咬舌還擊，牠們的爆笑互動被飼主拍下，自此人氣急升。

柴犬Zero和Mika現年分別為7歲及6歲半，均在數個月大時就遇上飼主Nikki，一起生活至今。Nikki為牠們開設了Facebook專頁，目前已吸引近17萬名粉絲，受歡迎程度在本地毛孩中名列前茅。

柴犬Zero（右）和Mika（左）現年分別為7歲及6歲半。（Facebook@Shiba Inu Zero.Mika）

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其實Nikki早在2013年已開設專頁，但一直難以突圍而出，直至一段影片的出現才令Zero和Mika一夜走紅。她透露，Zero和Mika同住初期不時發生爭執，Mika經常搶Zero的食物及玩具，或是坐在Zero的頭上，可謂以「挑釁」Zero為樂。雖然牠們現時感情要好，但Mika仍不時會捉弄Zero。

有次牠反覆伸出舌頭觸碰Zero的鼻子，惹得Zero咬其舌頭還擊，令牠不禁大叫一聲，Nikki將整個過程拍下並分享到網上，兄妹之間的爆笑互動大受網民歡迎，令牠們人氣急升。

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Nikki指，這對赤柴兄妹雖然相處已久，但性格可謂南轅北轍，「哥哥最鍾意出街，成日同其他狗玩；但妹妹就可以幾日唔出街，淨係同哥哥玩，唔理其他狗狗。」牠們分別被粉絲取了不同的外號，哥哥Zero毛色較深，頭部相對較大，被取名「大頭」；而妹妹Mika則因圓潤身材被封「肥波」。

Nikki不時也會帶兄妹倆郊遊，因此其專頁及Instagram帳戶均有大量靚相。為了照顧這對兄妹，Nikki花費了不少時間和心血，她笑言：「我同老公未有小朋友，一早當佢哋係仔女，只要一見到佢哋就會開心。」

柴犬Zero和Mika身形圓潤，證明Nikki對牠們關懷備至。（Facebook@Shiba Inu Zero.Mika）