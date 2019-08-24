曾遭爸爸嫌棄　浪浪8年後竟獨佔父愛　流露勝利者笑容

口硬心軟也許是天下間父母的共通點，雖然他們經常說出決絕的說話，但他們的態度總會很快軟化，流露出慈愛一面。台灣網民Christina的父親正是其中口硬心軟的一員，她8年前收養了一隻唐狗，但其父親曾因討厭狗狗而明言不准狗狗進屋，但父親最後竟徹底變成狗奴，判若兩人。

動物義工Christina8年多前收養了一隻流浪唐狗「嘟嘟」，把牠帶回了位於台北的家，但此舉惹怒了一直希望飼養純種狗的父親，父親更曾揚言不准「嘟嘟」入屋。豈料在不久後，爸爸卻被「嘟嘟」征服，成為狗奴。

「嘟嘟」躺在爸爸身上，露出勝利的笑容。（受訪者提供）

父親兩星期內變狗奴

Christina指收養「嘟嘟」時，牠只得4個月大，僅11公斤重。當時牠患有腸胃炎，不時肚瀉，Christine的父親因潔癖而明言不准讓牠進屋內，只准留在露台。Christine父親過往多次表示想購買牧羊犬，從沒打算收養流浪狗，因此其父親在看到「嘟嘟」時難掩憤怒。但不足兩星期後，父親竟被「嘟嘟」征服，不准Christine為「嘟嘟」另覓歸宿。

8年眨眼過去，「嘟嘟」現已深得父親喜愛， Christine笑指牠的地位比自己更高，「現在只要家裡（有）好吃的，你有的我沒有，你沒有的我就別妄想會有！」她坦言父親非常疼愛「嘟嘟」，而「嘟嘟」也經常「霸佔」著爸爸，露出勝利的笑容，令她好氣又好笑。

8年眨眼過去，「嘟嘟」現已深得父親喜愛。（受訪者提供）

▼▼▼▼▼點擊相片看父親有多寵愛「嘟嘟」▼▼▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

Christine指父親寵溺「嘟嘟」的例子多如牛毛，包括趴在地上餵牠咬骨頭、親手替牠搔癢、手撕雞肉給牠吃、從不下廚但一早起來為牠煎蛋早餐，甚至還在南部的另一住所為牠蓋造後院及親手鋪草皮。Christine開玩笑地抱怨指，「如果我捉弄『嘟嘟』，我就會被我爸罵。」

Christine將「嘟嘟」與父親的合照多次分享到網上，訴說被搶奪家中地位的「心酸」，網民們紛紛笑言「誰是親生的你還看不懂嗎？」、「其實你才是撿回來的」、「這麼可愛怪不得姐姐失寵」、「這只是一開始別傷心，以後還會更慘」。