【萌寵充電站】貓貓解鎖新技能　望住這東西　30秒內進入夢鄉

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣。 每隻貓咪都是貪睡的，雖然牠們警覺性強，但入睡速度也異常地快。不過，你家貓咪能挑戰這隻來自日本的貓咪クロロが嗎？牠有特殊技能，可在30秒火速進入夢鄉，相信是許多失眠人士最想渴望學得的方法。

你想學我這項技能嗎？（twitter@Yv1aVq）

這隻來自日本的小貓咪叫はクロロ，今年只有3歲，是可愛的男生。近日牠的主人在Twitter上，發布了貓咪睡前的影片，瞬間成為網上熱話。因為貓咪クロロが竟然懂得自我催眠入睡，整個過程更在30秒內完成。

【點擊圖片看貓咪的自我催眠術】

貓咪即將展示牠的新技能，大家要注意了。（twitter@Yv1aVq）

從影片中可看到，クロロが一直看著自己的尾巴不停擺動。從原本精神奕奕的眼神，瞬間便像受到睡魔召喚，雙眼要睜開也顯得吃力。不一會，貓咪已呼呼入睡，進入甜美夢鄉。

網民對貓咪クロロが這新技能大表好奇，是否家中貓咪也有此技能。「我看着貓咪的尾巴也想去睡了，晚安」、「這個技能竟然對自己也有效？是bug嗎？」、「很可愛的自我催眠方式，我要家中貓咪來學習」、「會開速成班嗎？我讓貓咪來學習」、「失眠人士福音，快去養一隻貓！」

【點擊圖片看這隻懂自我催眠的貓咪生活逸事，牠實在是頑皮又充滿好奇心的貓咪】

每隻貓咪都愛依偎在鍵盤上，クロロが也不例外。（twitter@Yv1aVq）

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除了這可愛影片外，貓咪クロロが實在是個頑皮鬼，牠的一舉一動都超萌，而且對身邊事物充滿好奇心。大家想知道更多貓咪クロロが的生活逸事，可在Twitter上追蹤牠啊！