【超驚險】暴雨下浪浪被困差點被沖走　義工：拜託不要動

近日台灣接連下着大雨，許多地區水位上漲，更有不少浪浪因而受困。在台南便有一隻黃狗，疑因意外掉到排水河中，幸好在抽水站牆邊有凸出的平台，可供黃狗暫時棲息。義工收到消息後，便即時到來救援。義工徐文良表示：「拜託你不要動！現在我們都只有一次機會。」

黃狗被困急湍水渠旁，不斷發出哀嚎在求救。（facebook@徐文良（徐園長護生園））

「底下水位已上升到4米處，狗狗在底下無路可退，一直哀嚎呼救。水流湍急，水位不斷上升，人跟狗狗都很危險。只有一次機會，一旦失手就被沖走了」這是義工在facebook群組徐文良（徐園長護生園）裏公布的訊息，可見當時情況十分危急。

清楚看到狗狗被困在4米高的位置，四周都被水淹着，沒法逃生。（facebook@徐文良（徐園長護生園））

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被困抽水站旁

在8月18日上午，有人通知義工，表示有一隻黃狗疑似在上游被沖到抽水站旁。這裡是一條大排水溪，許多分流匯集到這裡流出。留意到狗狗只能勉強地停留在小平台上，底下的水位已升到4米，眼看無路可逃，情況十分危險，更不時發出像求救般的嚎叫。

從對岸拍過去，可見水渠很寬，而且四周沒有其他可讓狗狗暫時躲起來休息的地方。（facebook@徐文良（徐園長護生園））

「機會只有一次，錯過了，你就被水沖走！」義工徐文良趕到現場，在觀察地形與思考救援方法後，便決定拿出長桿與繩索，邊安撫狗狗情緒，邊準備繩圈套住牠的脖子。因為留意到水流急湍，如果失手的話，人狗都很容易掉到水渠被沖走。幸好救援過程順利，黃狗成功被救起。

義工替狗狗暫時取名為「正義哥」，因發現狗狗的位置，就在台南仁德正義抽水站旁。正義哥雖然瘦得皮包骨，但被救起後顯得很開心，更不斷用頭輕擦義工腳邊，像是在道謝般。

網民得悉事件後，紛紛留言感激徐文良的英勇果斷。「感謝徐園長團隊，注意安全。祈願所有的浪浪都能有遮風避雨的地方，願大家都平安」、「哀嚎聲聽得讓人心疼又緊張」、「看了好揪心，孩子很乖在等人來救」、「狗狗還是非常的有靈性，遇到水難，知道人們與牠溝通，牠會發出哀嚎聲求救信號，可見牠是一隻非常聰明有靈性的動物，所以我們養牠，就要珍惜牠，而牠也會陪你到終老」。