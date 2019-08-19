【萌寵充電站】比特犬BB坐車全程抱緊爸爸　嬌嗲背後原因曝光

帶寵物出門對飼主是個又驚又喜的挑戰，一方面要兵荒馬亂地照顧毛孩，另一方面則為能與毛孩外出而高興。一隻僅兩個多月大的比特犬早前首次出門，牠一上車便緊緊地纏著男主人手臂，嬌嗲程度令女主人也看不過眼。原來，這隻比特犬BB嬌嗲背後原因是牠首次坐車出門，感到十分不安。

上周六（17日），兩個多月大的比特犬Diamond首次出門遊玩，是其「狗生」的一個重要里程碑。初次出門的牠似乎表現得不安，途中一直緊緊抱著男主人的手臂，一旁的女主人不禁笑言：「矯情到不行」。

兩個多月大的比特犬Diamond首次出門遊玩，途中一直緊緊抱著男主人的手臂。（Facebook@比特犬Diamond）

據Diamond的女主人所指，當時他們正駕車前往一間寵物友善火鍋店。女主人拍下了牠挽著男主人臂彎的一刻，並分享到Facebook群組「有點毛毛的」：「可是兒子啊，能讓爸爸好好開車嗎？一整路矯情到不行，到底是有多愛？」相片中的Diamond表情嬌羞，獲網民們大讚可愛。抵達餐廳後，女主人指員工們送上了一個為狗狗準備的鍋，以及一碟免費的肉。

原來Diamond的目的地是一間寵物友善餐廳。（Facebook@比特犬Diamond）

▼▼▼▼▼點擊相片看Diamond叫人哭笑不得的一面▼▼▼▼▼

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別看Diamond年紀輕輕，牠已擁有專屬的Facebook專頁。比特犬素來予人兇猛的形象，Diamond雖然性格乖巧，但也曾有過一些「彪炳戰績」。上月尾，牠便咬爛了一隻名貴手錶，令其女飼主發文大嘆心痛：「我無時無刻的說服自己，是我自己東西沒收好。你根本不懂那是Gucci，只是長得像手錶的玩具。」要是想認識Diamond的更多面貌，可到其專頁留意牠的日常生活。