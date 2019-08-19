具惠善離婚　家中8寵物能陪伴她走出低谷？

因出演韓劇《流星花園》而聲名大噪的韓國女星具惠善，昨日（8月18日）突然宣布與同為演員的丈夫安宰賢離婚，消息震撼不少粉絲及網民。具惠善在帖文中暗示並不想離婚，不禁讓人擔心她的情緒狀況。 外國有大學研究曾指出，貓狗能察覺主人的負面情緒，並以行動安慰主人。面對丈夫執意離婚，未知二人家中的8隻貓狗能否為主人帶來慰藉？

昨日（18日），具惠善昨日透過Instagram宣布離婚消息，直指丈夫安宰賢因變心而提出離婚，更附上與對方爭吵的對話圖，關係破裂。二人在圈中出名喜愛小動物，婚後共同飼養了8隻寵物，現時二人仍未公布將如何安置。

具惠善昨日透過Instagram宣布與安宰賢離婚。（tvN《新婚日記》）

二人在不少網民眼中一直是金童玉女，因他們除了外貌相配外，亦同樣喜愛小動物。安宰賢在婚前也一直養有一隻小貓，名叫「安洙」。二人結婚後共同飼養8隻貓狗，具惠善在今年播出的節目《具惠善的無業遊民日記》中曾逐一介紹愛寵們。

具惠善與安宰賢婚後共同飼養8隻貓狗，女方曾在節目《具惠善的無業遊民日記》中逐一介紹愛寵們。（CHIBi TV）

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具惠善在昨日的帖文中寫道：「因為倦怠期而變心的老公想離婚，但我想守護家庭」，並分享多張對話圖，透露嘗試約見對方但遭拒絕。二人所屬經理人公司HB娛樂昨日發表聲明，指二人已協議離婚；但隨即被具惠善反駁指「目前並不是已簽字或達成離婚協議的狀態」，稱將退出HB娛樂。

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離婚消息令粉絲們大受打擊，身為當事人的二人想必承受著更大壓力。不過，如果有寵物的陪伴，相信負面情緒能大大減少。

根據多個外國研究，與寵物互動能增加體內催產素（Oxytocin）的分泌，有助減壓。除此之外，亦有研究指出貓狗能察覺出主人的負面情緒，並以行動安慰主人。因此，有不少寵主都視寵物為治療情傷的良方。

安宰賢與具惠善一直是網民眼中的金童玉女。（Instagram@aagbanjh）

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具惠善與安宰賢因2014年拍攝電視劇《吸血鬼醫生》（Blood）而結緣，於2016年5月結婚。他們婚後不時公開放閃，更曾一同出演綜藝節目《新婚日記》，被網民視為模範夫妻，而安宰賢的愛妻形象亦已深入民心；如今卻突然爆出離婚消息，無疑是投下了一枚震撼彈。