回家遇暴雨！貼心男友把雨傘讓給狗狗　自己全身濕透

台灣夏季陰晴不定，即使上一秒是大晴天，下一秒都能暴雨連綿，為當地居民、動物帶來諸多不便。 有網民早前打算趁天晴，跟男友帶著愛犬「摳摳」到便利店寄貨，結果轉頭便下起大雨。最後男友竟想到用以下方法，以他沿路淋濕全身來換狗狗滴水不沾！

回家遇暴雨，狗主男友想到妙法，把狗先把狗載到紙箱裡，然後......（受訪者提供）

台灣連日大雨，狗主王瀚琦及其男友上星期五（8月16日）晚上，打算趁天晴帶愛犬「摳摳」外出寄貨，結果回家一刻竟下起暴雨！他們站在騎樓想等停雨，可是暴雨連綿，完全沒有停止的跡象，看來難以在短時間回到家裏......

她的男友認為繼續等待也不是辦法，於是提議先把摳摳放進載貨的紙箱裏，避免牠被雨水沾濕手腳。他隨後冒雨回家，身上穿了雨衣，手拿兩把雨傘，一把交給她，一把打開遮著摳摳，然後他就淋著雨把摳摳推回家，最後摳摳竟然滴水不沾地回到家裡！她其後在facebook專頁發文指，「願意為摳摳做到這樣的，除了我之外，大概只剩我男友了！」

▼▼▼出門遇暴雨，摳摳要怎樣回家呢？男友用三寶護送牠回家！點撃睇片！▼▼▼

▼▼▼出門遇暴雨，摳摳要怎樣回家呢？男友用三寶護送牠回家！▼▼▼

網民大多讚王男友的行為貼心，指「小公主被保護的很好哦」、「被捧在手心疼」、「真的好幸福哦」，更認為他是值得結婚的對象。王又怎樣看呢？她接受訪問時指出，她男友不想摳摳淋到雨，擔心淋雨會影響牠的健康，才會把牠放進紙箱，冒雨把牠推回家，「我覺得他真的很棒！他的出發點是想為摳摳好，這點讓我很感動！」

▼▼▼摳摳在收容所倒數12夜前獲救，目前已經4歲了！▼▼▼

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摳摳目前4歲，原本是收容所倒數12夜的毛孩，幸得王帶牠回家暫托。她原本打算為摳摳物色新主人，結果跟牠產生了感情，想把牠留下來，卻被家人反對，差點把她們趕出門。經過王努力向家人爭取後，摳摳終於可以留下來，還漸漸成為了家人心中的寶貝。