【街坊財爺】神探黎諾懿一屋貓狗　最老一隻入行前已開始養？！

劇集《街坊財爺》開播在即，由人稱「肥貓」的鄭則仕主演，其他主要演員包括邵美琪、黎諾懿、黃智雯、袁文傑等。

黎諾懿

黎諾懿的愛貓「囡囡」現已滿20歲。（Instagram@lokyilai）

黎諾懿在劇中飾演神探程宇森，與戴金仔（鄭則仕飾）鬥志鬥力。劇外的黎諾懿同樣充滿魅力，因他飼養了兩狗一貓，展露愛心一面。黎諾懿在入行前便已開始飼養家貓「囡囡」，牠現年已滿20歲。另外，黎諾懿還與妻子一同養有一隻6歲大的拉布拉多犬「Lafit」以及9歲大的貴婦狗「Latte」。

黎諾懿指愛貓「囡囡」性格較似狗狗，會隨傳隨到，甚為乖巧。雖然狗狗Lafit曾咬傷其兒子「小春雞」，令他們非常心痛，但他們仍然十分疼惜Lafit。

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黃智雯

黃智雯其實也是位資深狗奴。（Instagram@wong_manman）

黃智雯（Mandy）去年憑劇集《三個女人一個因》贏得觀眾認同，更在星馬兩地奪得影后殊榮，她於《街》劇中飾演朱瑪莉一角。Mandy其實也是位資深狗奴，家中曾飼養多達8隻狗狗，包括白威犬BonBon及比熊犬Bunny。

Mandy並非經常在社交媒體上分享愛犬的相片，上一次已是5月時和14歲的BonBon的合照。Mandy在過往訪問中曾提及，她有次偶然發現BonBon正聚精會神地看著電視，欣賞她的劇集作品《居家兵團》。她亦指BonBon性格體貼，曾在她哭泣時默默地陪伴她，用憐惜的眼神看著她。

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袁文傑

袁文傑是位不折不扣的貓奴。（Instagram@yuen_man_kit）

眾所周知，袁文傑是位不折不扣的貓奴，曾飼養兩隻異國短毛貓──「囡囡」和「囝仔」。本月初，袁文傑愛貓「囝仔」因癌症病逝，終年10歲；而「囡囡」則早已於2011年因病逝世。

「囝仔」於一年多前確診癌症，病情於近月惡化，袁文傑當時曾在Instagram發文表示：「用Daddy的一些時間換取你的生命時間......如果可以的話，那就好了！」「囝仔」的離世對袁文傑打擊甚大，亦令他深感自責：「是否我有什麼出錯令你這樣！」