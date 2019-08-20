【萌寵充電站】天才柴犬創另類拋接球玩法　竟被笑指是孤獨狗？

每當寵主不在身旁，狗狗都會發揮無限創意，用盡所能尋找新玩意！ 台灣有隻超聰明的柴犬，竟然懂得利用公園裡的設備把球「丟」出去，然後跑到遠處把它撿回來，分演「丟」和「撿」的角色，自得其樂！在旁邊目睹一切的狗主，竟然笑牠是「孤單狗」？看來又有幾分相似。

台灣有柴犬每次到公園都喜歡利用滑梯自拋自接玩具球。（受訪者提供）

「孤單狗，自己丟球自己撿。」狗主張順德早前拍攝了一段超療癒的影片，鏡頭拍著柴犬「阿嚕米」站在公園的滑梯上，嘴巴咬著一顆球，把手口並用地調整著球的位置，接著牠竟然放開口，讓球沿著滑梯滾下去！阿嚕米一邊看著球的去向，一邊衝往旁邊的樓梯，成功在滑梯前方的草地，把球截住！然後，牠又滿心歡喜地爬樓梯，走到滑梯頂部......再丟一次！

張接受《香港01》記者訪問時指，電單車平日會停泊在公園的滑梯旁，有次他帶著阿嚕米回家，叫牠咬著球在滑梯上等一下，牠卻把球放到滑梯上，發現球會滾下去，自創了這個新玩法，往後都喜歡這樣玩耍。問到阿嚕米是否較喜歡獨自玩球，他馬上說：「我丟他撿會比較喜歡！」

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阿嚕米目前只有兩歲，精力超旺盛，張每天都會帶牠散步三次。每次帶牠到海邊，牠都會秒衝到海裡玩耍，非常頑皮。他笑說，「我常常帶牠去行山，每次遇到蛇，牠會去鬥蛇。凡是會動的東西，牠都會去弄它。」

狗主把這段療癒的影片上載到facebook「柴犬司令部」後，隨即獲八千多位網民讚好，大部份留言都讚阿嚕米「超級可愛」、「好聰明」、「爬樓梯超快」，也有網民取笑阿嚕米「好邊緣」、「有點lonely」！