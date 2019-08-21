【救流浪狗】深山遇浪浪　黃明志忍受惡臭帶牠下山治療

狗是人類最忠誠的朋友。 黃明志日前在山區勘景時，偶遇一隻流浪狗。大家看到牠背上有道很深的傷口，而且神色非常慌張，於是跟著牠的腳步。大家離開原定的道路，整整走了20分鐘，最後發現狗把他們帶到大馬路，大概誤以為他們在山上迷路了。 團隊決定要把這隻流浪狗帶到獸醫院做治療，黃明志及後把救狗影片上載到社交平台上，吸引上萬名網民關注。

馬來西亞創作歌手黃明志日前於山區尋找瀑布取景時，偶遇一隻身受重傷的流浪狗。牠背後好像受過重撃「傷口很大，還有蛆」。牠一直跟著團隊，好像在向牠們求救，於是團隊決定跟著牠。可是，流浪狗走得超快，團隊有好幾次跟不上牠的腳步，牠都會停下腳步等待，甚至會回頭尋找他們。

流浪狗越走越遠，一行人走了約20分鐘，甚至已經走偏原本預計下山的道路，大家正擔心會迷路之際，卻發現眼前出現「大馬路」。才發現流浪狗誤以為團隊於山上迷路，於是在森林間穿梭，把他們帶回馬路。

▼▼▼黃明志製作了影片，記錄救狗的整個過程▼▼▼

▼▼▼黃明志山上遇流浪狗，救狗過程大公開▼▼▼

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繳清浪浪醫藥費

黃明志仔細留意流浪狗傷口，發現已見骨，非常嚴重，一行人決定要帶流浪狗接受治療。不過流浪狗並不親人，要把牠成功帶上車並不容易，他們原本用黑色膠帶自製牽繩，沒想到牠一下子就拉斷，幾番嘗試終於能直接把牠「抬」上車，團隊駕車1個多小時，終於把牠送到動物醫院。

醫生為流浪狗檢查傷口，發現裡面全部都是蛆，需要留院接受治療，不然會有生命危險。為狗狗填寫資料時，黃明志為牠取名「Recce」，意思是「勘景」：「因為狗狗是在勘景時發現的，Recce就是勘景的意思。」

醫生擔心Recce是流浪狗會被丟下，於是黃明志當場把醫療費繳清，並承諾會回來接牠。四天後，黃明志回到醫院兌現承諾，把Recce接走，並送到友人的家裡暫養。

▼▼▼黃明志與蕭敬騰合唱神曲《流浪狗》，點擊圖片看MV▼▼▼