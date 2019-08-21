堅持下去好嗎？心臟病貓清晰回答「好」　沒想到翌日便要說再見

加油哦，好不好？ 英國短毛貓寶妹早前突然患上「限制型心臟病」，要留院接受治療。貓主離開醫院前，叫牠要加油，寶妹雖然遲疑了片刻，最後還是堅定地說：「好！」結果，翌日醫院卻傳來噩耗......

今年九歲的英國短毛貓「寶妹」，日前罹患限制型心臟病，感到不適一日後離世。（facebook圖片： 貓咪也瘋狂俱樂部 crazycat club）

加油哦！好不好？

今年剛好九歲的寶妹，早前突然拒絕進食，柚子馬上帶牠到醫院檢查，發現牠患上「限制型心臟病」。雖然寶妹精神尚算不錯，只流露出一點疲態，但醫生仍建議牠留院觀察。柚子在離開醫院前，為寶妹打氣說：「加油哦！好不好？」寶妹有片刻遲疑，一開始不願回應，及後柚子再問牠，牠才眼神堅定地看著她說：「好。」沒想到，柚子翌日就收到醫院的噩耗。

事情來得非常突然，從柚子發現寶妹不適，到牠離開還不到一天。柚子指，寶妹的個性穩重，平日聽話乖巧從不搗蛋，是位100分的好孩子，家裏各人都視牠為寶貝。柚子丈夫同樣不捨得寶妹，更答應從今開始把煙戒掉。

▼▼▼寶妹答應貓主會「加油」，點撃看當時影片▼▼▼

▼▼▼寶妹罹患限制型心臟病，發病前幾乎沒有先兆▼▼▼

籲貓主為老貓定期檢查全身

突然痛失最愛，柚子心痛之餘，亦不忘發文呼籲貓主，要定期帶貓做身體檢查。寶妹每年都有做檢查，唯獨沒有做心臟超聲波檢查，無法得知心臟健康狀況，所以她建議貓咪踏入老年，應做心臟超聲波檢查，「雖然做心超不便宜，但再多錢都買不回來寶貝，一旦有什麼狀況，都可以事先預防。」

「這個家每個角落都有你的影子味道...」柚子把寶妹離開的消息發布到社交平台上，有六千多名網民都為此感到婉惜，紛紛留言為柚子打氣道「節哀」、「振作」、「要勇敢」、「不要難過，這樣寶妹會不捨」、「希望樓主早日走出傷痛」。

早前有貓咪為了見主人最後一面，竟然費盡力氣衝出氧氣箱...

▼▼▼貓咪為見主人最後一面，臨終前衝出氧氣箱，點撃圖片看故事▼▼▼