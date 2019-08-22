柴犬「小樽」大半生被當生育機器　剛進幸福家庭卻被發現...

居住在繁殖場裡的貓狗，長年被困於不見天日的鐵籠裡，每天充當生產機器，身體和心靈留下創傷。 柴犬「小樽」是隻繁殖場的棄狗，今年4月被主人Cathy所領養，原以為小樽可以重過幸福生活，可惜牠近月接連感到不適，獸醫不但發現牠有嚴重糖尿病，更懷疑牠患上癌症。看著小樽病得奄奄一息，Cathy最終選擇了放手：「我好唔捨得！但唔想佢再咁痛苦。」

年屆10歲的小樽，曾被繁殖場的無良商人當作生育工具。（facebook：柴犬香港俱樂部＊Hong Kong Shiba Club＊）

聲帶遭割掉

狗主Cathy 4月初從機構裡領養了10歲柴犬「小樽」。小樽曾是繁殖場狗狗，雖然不曉得牠過去誕下多少胎，但是這些小狗全部都被商人拿走，無一能留在牠身邊。為避免牠吠叫帶來嘈音，繁殖場甚至把小樽的聲帶割掉，現在不管怎樣都不會再吠出聲。

原以為小樽被Cathy收養後，能擁有幸福的生活，不過牠回家不到三個月，身體持續出現不適。7月初，小樽出現氣喘、咳嗽的情況，Cathy隨後帶牠到診所檢查，發現小樽有嚴重糖尿病，隨時有生命危險，需要留院觀察。

「點解咁遲先知？」獸醫問Cathy，何以小樽在病重才發現牠患有糖尿病。Cathy懷疑是繁殖場飲食不均衡所引致，「有時好憎呢啲繁殖場，因為錢就收買狗命。」小樽當時能順利出院，但Cathy每日都要為牠注射胰島素續命。

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各指數爆標 疑患上癌症

小樽的身體持續出現不適，至昨天（8月21日）牠再到醫院做檢查。驗血報告顯示，牠的肝臟、胰臟指數超標，有機會是癌症。這個消息令Cathy大受打擊，她甚至無法與醫生作應對：「就算照到有癌症，我哋都唔會幫小樽做任何手術。小樽身體太差，佢會捱唔住，唔好再比佢咁辛苦。」昨晚，小樽的情況急劇轉差，Cathy不忍牠繼續受病魔折磨，於是請醫生送走牠：「我好唔捨得！但唔想佢再咁痛苦...」

Cathy不時把小樽的生活放到facebook群組跟狗友分享，不少網民得悉牠病倒後，亦留言叫小樽「加油」，並鼓勵Cathy要勇敢面對「唔好放棄」、「小樽媽媽要堅強」、「一定會捱過㗎」，亦有網民讚賞Cathy，盡心為年老的小樽醫病：「多謝你咁愛錫佢！」雖然小樽最後還是離開了，不過網民們相信，小樽跟Cathy過了最愉快的時光，「最後遇到樽爸媽是一種幸福」、「多謝你哋陪小樽行最後一段路」。

狗主與患癌柴犬約定再見，終在新狗身上見熟悉印記。

▼▼▼柴犬主人跟狗約定「再次相遇」，結果他們以這方式重遇！點撃圖片看故事▼▼▼