【萌寵充電站】超萌白柴露齒笑　飛機耳全開因為見到一個人

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 作為狗主的你，每天回家最開心的事，莫過於看到狗狗熱情地迎接你回家。在日本，便有隻超萌的白柴，每次主人回家都臉上擠滿了笑容，令網民大為羨慕。你回家時，你家狗狗有這麼熱情興奮嗎？

主人主人！肉肉呀！（instagram@hanarin54）

這隻超萌白柴是女孩子來的，叫做Nana，剛過了8歲生日。牠天生一副明星相，臉帶笑容令人印象深刻。而牠最窩心的舉動，就是當主人回家時，會熱情地撲出來相迎，瞇起眼睛笑容，搖尾巴又要討抱，實在可愛極了。

這個笑容我可以，許多網民都表示羨慕。（instagram@hanarin54）

【點擊圖片看Nana每天迎接主人回家時的熱情表現】

白柴賣萌討抱影片，由主人在IG裏分享與各網民。影片中可看到，非常愛撒嬌的Nana興奮地衝到玄關迎接主人回家。Nana不但開了飛機耳，而且更不停狂搖尾巴，眼睛笑到呈半月形狀，興奮激動的心情表露無遺。最後牠更不斷討摸，舉動可愛得令人融化。

【點擊圖片看萌白柴如何用笑容融化你的心】

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主人表示，幾乎每天放工回家，都會受到狗狗這樣熱情的迎接。雖然只是外出上班幾小時，但白柴Nana像是恍如隔世般的思念，不斷希望主人討摸討抱。主人看到Nana的舉動後，也不禁說了句「kawaii」！更把Nana開心的樣子，在ig裏與網民分享。

網民看到Nana的影片與IG相後，都紛紛留言說實在太可愛了！「這樣的小白，我可以」、「抱緊處理，不用解釋」、「別人家的柴，絕不讓人失望」、「回家時，我家狗狗都不理睬我」、「超療愈的舉動，瞇起眼更可愛」。

如果想看更多Nana的萌照，不妨瀏覽Nana的IG。