【唐狗CiCi走失】涉事狗酒店重酬50萬　負責人：唔係想挽回聲譽

3個月前，唐狗Ci Ci於元朗狗酒店留宿期間走失，自今仍未尋獲。狗主麥先生及狗酒店自事發後一直聯手尋狗，包括張貼街招、登小巴廣告、印刷橫額等，以及懸紅3萬元。 為盡快尋回Ci Ci，狗酒店負責人李小姐今日（22日）亦在兩份報章刊登廣告，重酬50萬元尋狗。

今年5月底，狗主麥先生及其太太因需離港公幹，因此將唐狗Ci Ci及Di Di寄宿於元朗一家狗酒店。5月27日下午，Ci Ci突然跳出酒店圍欄，跑走後失去蹤影。事發至今，Ci Ci仍然音訊全無，狗酒店負責人李小姐遂於今天刊登尋狗啟事，將酬金大幅提升至50萬元。

Ci Ci今年5月底走失，頸上有一圈白色鋼毛。（受訪者提供）

過去3個月，麥先生及狗酒店曾嘗試多個方法尋狗，包括派發傳單、張貼街招、刊登小巴廣告、使用航拍機、寄出郵政通函、掛橫額、親身到訪70條村，以及懸賞3萬元等，但仍未尋得Ci Ci下落。李小姐眼見尋狗進度毫無進展，決定自費提高酬金，並在兩份實體報章刊登該尋狗啟事，望藉重酬引來傳媒及公眾留意。

狗酒店負責人李小姐今日（22日）在兩份報章刊登此啟事，重酬50萬元尋狗。（受訪者提供）

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負責人哽咽澄清網民質疑

然而，有部分網民亦質疑狗酒店的誠意，懷疑此舉只想為酒店「洗底」。李小姐接受《香港01》訪問時指，事前確未與麥先生商量，因狗主一家曾稱「我唔理你用咩方法（搵翻Ci Ci）」。她補充，直至目前仍未收到任何人報料。她對網民的質疑感到無奈，哽咽道：「我唔係想挽回聲譽，我只係想盡企業責任，我有責任幫佢搵翻Ci Ci。一直以嚟我都好盡力搵狗，呢啲指控對我好唔公平。」

Ci Ci年約6歲，毛色為忌廉色，頸上有一圈白色鋼毛，就如天生的頸圈般。牠走失時沒有配戴任何飾物，身上有晶片，最大特徵是一雙摺耳。任何人如有Ci Ci消息，可致電6283 0669（麥先生）、9662 2655（鄧小姐）或95877088（李小姐）。