【貓安樂死】流浪貓B逃過獸醫安樂死　卻失去最寶貴的東西

紐約街頭的一群流浪貓被義工救起，當中兩隻幼貓被獸醫建議安樂死，惟義工堅決拒絕。幼貓們成功存活了下來，但其中一隻不幸失去了視力，牠的兄弟從此擔當起其「導盲貓」。

美國紐約一名市民在路邊發現一窩被遺棄的貓，包括一隻貓媽媽及一群幼貓，遂向當地動保機構Little Wanderers求助。經獸醫診治後，其中一隻幼貓雖撿回性命，卻從此失去視力。

Harvey撿回性命，可惜終究因感染而失明。（Instagram@eccentric_essences）

Little Wanderers的義工Kyla當日接報後趕到現場，將貓貓直接送醫；她稱獸醫曾建議將其中4隻幼貓安樂死，尤其是眼睛嚴重受感染的Harvey。然而，她眼見幼貓們正奮力與死神搏鬥，遂拒絕了獸醫的建議。機構的醫療總監見狀隨即把Harvey及其姊妹Sylvia搬到加護病房，餵牠們服用抗生素及隨時隨地提供營養補充品。

Harvey自失明後總是黏著兄弟Ellen，令Ellen仿如「導盲貓」般。（Instagram@eccentric_essences）

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不久後，牠們在鬼門關前撿回性命，可惜Harvey終究因感染而失明。牠們加入了同胞兄弟姊妹的寄養家庭，Harvey自此總是黏著兄弟Ellen，透過此舉來獲得安全感，令Ellen仿如「導盲貓」般。

Harvey的求生意志不旦戰勝了死神，更吸引了Tim和Marcus的注意，令二人決心領養牠們。二人表示，當時在Instagram看到Harvey及Ellen時已一見鍾情。他們指Harvey勇於冒險及探索，「牠任何事也不怕，失明並沒令牠變得膽怯。」