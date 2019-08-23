柴犬擁超強破壞力　主人回家看見這幕嚇呆了：牠是土撥鼠？　

狗狗們總有著無窮無盡的精力，有時難免會在家中搗亂，令寵主哭笑不得。台灣一名寵主在網上訴苦，指家中柴犬竟然將地磚挖出，令網民大吃一驚。

日前，台灣一隻柴犬在家中展現「超強破壞力」，嚇壞其飼主及一眾網民，並獲網民冠以「土撥柴」的稱號。江姓飼主在Facebook群組「柴犬大學」發文，分享愛犬的戰績。

台灣一隻柴犬徒手挖起家中的地磚。（Facebook@柴犬大學）

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從相片中可見，柴犬把飼主家中部分地磚挖起，露出一大塊水泥，滿地也是地磚碎片。江姓飼主在帖文中留言：「有誰可以告訴我這一隻是柴犬還是土撥鼠？牠是想挖個地下室嗎？」他隨後補充指，家中地磚因早前地震而出現龜裂，所以柴犬才能徒手挖出地磚。根據他所言，愛犬戰績彪炳，以往也曾拆毀不少家具及電器。

【點擊圖片放大看，這隻天生神力的柴犬】

破壞力驚人的柴犬。（Facebook@江金隆）

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網民們看到相片後大感訝異，紛紛留言調侃飼主，「還不帶去工地發揮才能？」、「天啊，可以兼職裝修了」。飼主則幽默地回覆「明天就讓他去工地打工」。另外，有網民笑言「說不定下面有什麼」，飼主隨即開玩笑地表示「我希望是黃金或石油」。