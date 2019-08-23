【萌寵充電站】狗哥哥陪伴女孩成長　照片紀錄溫馨歲月

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣。 寵物與小孩可說是最萌的組合，攝影師Robin Brazill喜歡用鏡頭記錄女兒Raven的成長片段，不過家裡的小狗Jack就像顆「攝石」，整天都會黏著Raven，Robin難以為Raven拍攝獨照。不過她翻看照片卻發現，Raven和Jack非常溫馨，於是不再阻止Jack走進鏡頭，甚至開了一個名為「The Story of Raven and Jack」的新系列。

小狗Jack陪著女孩Raven長大，共飲1支汽水都沒問題！（Robin Brazill）

攝影師Robin Brazill近月在社交平台上載了一個名為「The Story of Raven and Jack」的新系列，相片的主題正正圍繞她家裡的小女孩Raven和小狗Jack。

Raven和Jack猶如對影形不離的孖公仔，Robin把剛出生的Raven從醫院接回家時，Raven身上仍帶著一陣清新的嬰兒香味，當Jack第一眼看到她，就馬上愛上她。每次Raven在沙發或床上休息，Jack會跳上來，蜷縮躺在她的細小的腳旁，默默地守候著她。Jack就像一位大哥哥，陪伴著Raven成長，無論Raven在哪裡，Jack都會在她身邊。

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作為一位攝影師，Robin經常會透過鏡頭，為女兒拍下成長的照片、影片，由於Jack總在Raven身邊打轉，所以幾乎全部照片、影片，都能找到Jack的身影。看著Jack反覆出現在鏡頭前，Robin最初感到非常沮喪，後來發現她們的照片非常可愛，給人一種溫馨的感覺，所以不再阻止Jack入鏡，甚至創作出「The Story of Raven and Jack」的新系列，專門記錄她們的生活點滴。