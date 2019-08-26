帶三隻狗狗散步後　主人慘變「兵馬俑」　聽完真相網民笑瘋

每次看到泥漿，狗狗都會有股莫名的衝動，想要衝進去！ 有狗主早前帶3隻狗狗散步時，在路上巧遇泥坑。三隻狗狗毫不受控地衝到泥坑裏，害主人全臉、全身，都沾滿泥巴，風乾後猶如活生生的「兵馬俑」！

狗主拖著三隻大狗外出散步，沒想到會被狗拖進泥坑裏，變成「兵馬俑」系列！（影片截圖）

「我只是想溜個狗。」內地邵陽有位狗主日前在上載了一段影片，內容是他拖著三隻大狗外出散步，沒想到會被狗拖進泥坑裏，變成「兵馬俑」系列！原來他們散步時路過泥坑，狗狗立即興奮地跳進泥坑裏翻滾，狗主雖然是男人，但力氣總比不上牠們，因此被拉進泥坑裏，共進泥漿浴......

「出門遛狗不能遛太多......一不小心掉進了溝裏......」狗主家裏養了好幾隻狗狗，那天帶了其中三隻散步，沒想到牠們竟然群起搞惡作劇，把主人拉到泥坑裏，齊齊變成「朱古力」，剛散步沒多久就要打道回府。主人面無表情，看起來就好像「兵馬俑」。

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主人面無表情，看起來就好像「兵馬俑」。家裏的拉布拉多尋回犬聽到門聲，馬上出來迎接，看到牠們全身是泥漿，不禁在牠們身邊打轉，好像在偷笑牠們似的。狗主把影片上載到抖音後，獲網民紛紛轉發6百多位網民轉發，大多數網民都認為影片爆笑，留言指「彷彿看到了兵馬俑」、「狗主懷疑人生」、「被拖下泥沼」，由於狗主面無表情，看起來很有戲劇感，亦有網民質疑狗主故意弄髒牠們。

金毛尋回犬喜歡睡狗主的床，令狗主決心送牠一張小床，然而，牠仍喜歡繼續擠上主人床......

內地有不少搞笑的人寵故事，早前一頭金毛尋回犬因總喜歡睡狗主的床，於是狗主決心送牠一張小床，讓牠有個專屬的窩。然而，牠即使有了新床，仍喜歡擠在狗主身邊，最後的結局出人意表，令網民爆笑。

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