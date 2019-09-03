貓友病逝遺3貓咪無家可歸　澳門夫婦擺脫心魔　一口答應收養

愛寵離世令主人承受沉重的打擊，不少人更因此決定不再飼養寵物。 蘇菲的愛貓「亞懵」在三年前離世後，她便決定不再養貓。最近，她得知有貓主因病離世，遺下3隻貓咪，當中有隻更年屆10歲，她擔心貓咪無法獲得新主人的愛惜，於是在與貓素未謀面的情況下，即決定收養牠們。

貓咪「亞懵」於三年前急病離開，令蘇菲傷痛不已，更決定不再養貓。（受訪者提供）

「三年之後，終於有勇氣再養。三位主子的媽咪剛剛去世，我帶你們回我家，會好好地為奴為婢。」澳門寵主蘇菲，她在13年前到寵物店打算為狗狗購買藥品，結果遇到一隻異國短毛貓。當時寵物店店主指牠的毛色不適合繁殖，而且貓咪已經10個月大，如果再沒人購買便會人道毀滅。蘇菲和丈夫得悉後大吃一驚，於是花費3000元把貓咪買下來，「那麼可愛的小動物怎可以這樣處理？我們決定以後不再幫襯這寵物店買狗糧。」並為牠取名為「小朦朦」又名「亞懵」。

愛貓急病離世：決定不再養貓

蘇菲夫婦原本不太喜歡貓，認為貓的性格「很高竇」，不過亞懵親人的性格，令他們對貓有360度的轉變，她甚至開始暫養無家可歸的小貓。可惜，他們前年去溫哥華探親，回程時卻收到工人短訊傳來的噩耗，說亞懵病死了：「工人發現牠不吃不喝，叫了舅父接牠看醫生，結果舅父還沒來到，牠就離開我們了。」他們在香港機場等船回澳的時候，更因亞懵的離開相擁而哭，當時更決定以後不再養貓了。

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重拾養貓的勇氣

近日，他們又重新成為了貓主，接收了三隻貓咪。蘇菲的女兒是位動物義工，由於她同學的阿姨因病離世，留下三隻貓咪急需找人領養，她指出，「阿姨養了八隻，後來身體不好，家人或朋友就收養了五隻較頑皮的。而這三隻就一直陪伴到她最後一口氣，八月尾工人遣散之後就會無家可歸。」

由於三隻貓咪感情非常好，死者家屬亦不希望分開牠們，然而，一直沒有好心人願意一併收留牠們。蘇菲很同情牠們的狀況，亦擔心新主人不疼愛牠們，於是在素末謀面的情況下，一口答應領養牠們，「我想是緣份吧，因為阿懵的傷痛已經有一段時間，之前有兩隻年老多病的狗也相繼去世，家裏只剩下兩隻老狗狗，照顧方面不會有太大壓力。」