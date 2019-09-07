最受《毛孩子》讀者歡迎貓Top 5　第一名竟是隻普通家貓？

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣。 所有貓咪都是可愛的，要從中挑選所謂最可愛，實在是一件難事。我們跟據毛孩子讀者的點擊次數，篩選出最受讀者歡迎萌貓的頭5強。令人感到意外，不是名種貓最受歡迎，反而是被收養的浪浪更吸晴！

喵星人霸氣高傲，但又有溫柔嬌嗲的一面，有誰能抗拒牠們的魅力呢？我們翻者讀者點擊率，篩選出頭5強最多人看的萌萌可愛貓咪，得出了以下結果。5強中不是名種貓天下，反而許多是被收養浪浪。似乎有故事的貓，更能吸引大家的注意力。

【第五位】貓界笑匠「阿肥」愛O嘴 完美示範世界級演技

肥肥的毛孩總是尤其討人喜愛，例如這隻名叫「阿肥」的貓。牠「貓如其名」，身形圓潤，而且還是個「貓肉表情包」，經常露出惹笑浮誇的表情，網民們也不禁被牠俘虜。

+ 17 + 16 + 15

【第四位】緬因貓主人告訴你 每天與3隻巨獸生活的樂趣

這次介紹的緬因貓三兄妹分別是「Chivaz」、「Lady Marion」及「Lotus」！牠們體型巨大，看起來猶如獅子！貓主更喜歡帶牠們外出散步，例如去農場、池塘、雪地，拍下張張靚相！齊點擊圖片看看牠們的萌照。

+ 23 + 22 + 21

【第三位】貓咪遠看是個毛球 站起來瞬間令網民超崩潰

這次要介紹日本的「毛球貓」Zuu，牠本身是隻異國長毛貓，有著一身飄逸的長毛，不過主人最近突然幫牠改變造型，令牠變身一團毛球，還吸引無數網民追蹤和讚好！不過！當牠站起來，身上短短的披毛，跟牠可愛的臉龐形成了強烈的對比，更有網民笑Zuu像「外星人」、「怪獸」，令人超崩潰！

+ 24 + 23 + 22

【第二位】日本最貪吃人氣貓 只要餐桌擺出食物 就會自動現身

日本有隻超級可愛的貓貓，名字叫「茶太郎」，牠是網上人氣爆燈的貓貓之一，「茶太郎」的走紅原因，除了牠長得圓滾滾，顯得份外可愛，還有就是牠非常貪吃，只要家中餐桌上有食物擺放，就會有牠的身影。主人經常會上載牠望住食物目不轉眼的萌爆樣子，吸引了不少貓奴追看。

+ 24 + 23 + 22

【第一位】咸蛋超人日夜守護小奶貓 窩心場面埋藏心碎原因

日本插畫師成島真衣在2015年遇上一隻被遺棄的小橘貓「Koma」，為了安撫牠的情緒，讓牠早日習慣新環境，主人在Koma身邊放了一個咸蛋超人模型，更意外拍下很多窩心的照片。Koma現在已經三歲多，牠仍然會跟咸蛋超人形影不離。