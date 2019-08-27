【狼來了】市民報警稱有狼出沒　警察到場笑說：牠只是吃貨！

狗是狼的近親，所以體型、外表，甚至叫聲，都有相似的地方，偶爾還會有人把牠們搞亂。 江蘇有市民早前報警，指在路上有「狼出沒」，民警到場後搜索，發現市民報稱的「狼」，其實只是一隻狗......到底是哪種狗長得像狼，害市民產生這個天大的誤會呢？

令民警大吃一驚的「狼」，原來是隻狗？（梨視頻）

江蘇上星期（8月21日）有市民報案，指連雲港附近「有狼」，請民警幫忙捉拿。市民在連雲港的車路旁邊，等待民警到場，並對他們說：「像狼一樣，狼叫。體型比較大，在這竄來竄去的。」請他們上前查看，而且非常肯定地指「確定是狼」。民警隨後帶齊盾牌、鋼叉、警棍前往搜索，走了約200米後，發現路上有些動靜，他們把電筒往前照，突然！有隻像狼的動物向他們身處的地方撲來。民警一度感到震驚，立即用鋼叉壓著牠的頸部，令牠無法進行攻擊，他們細仔看：「這不是狼，這是狗。」

▼▼▼市民誤把「狗」當作「狼」？點撃播放影片，看民警搜狼經過！▼▼▼

▼▼▼市民誤把「狗」當作「狼」？點撃圖片放大，逐格看民警搜狼經過！▼▼▼

所謂的「狼」，原來是一隻成年的阿拉斯加雪橇犬，由於牠的外形和叫聲都像狼，所以令大家產生了誤會。民警發現牠的脖子上有狗鏈，相信是隻走失的寵物狗，得悉對方只是隻寵物狗，緊張的氣氛終於緩和過來，民警不禁開玩笑地說到，「這是傳說中的狗嗎？」其後把牠帶回派出所，為牠尋找主人。

民警指牠的食量非常驚人，每天能吃約1公斤狗糧，由於沒有人可以單獨照顧牠，希望狗主人看到影片後，可以早日到派出所接回牠。

外國有「小貓」的身型竟比狗還要大？牠到底是什麼呢？

這些美麗的誤會不時都會出現，譬如有人以為養了隻狗，結果牠是狐狸，也有人以為養了隻小貓，結果牠體型卻破世界紀錄。澳洲有隻緬因貓，牠身長1.2米，體重達30磅，體型與大狗無異，甚至已打破了《健力士世界紀錄》裏的「世界最長家貓」紀錄！

▼▼▼有寵主養「小貓」，結果變成「巨貓」，還破世界紀錄！點撃圖片看超萌巨貓！▼▼▼