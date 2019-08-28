【萌寵充電站】柴犬百變哥秒變金髮女郎　造型萌到死全靠這東西

柴犬「豆千代」在Instagram上擁有接近20萬粉絲，除了因為牠本身樣貌可愛外，相信牠的主人也居功不少。牠主人經常用不同的爆笑濾鏡為牠拍攝，為牠打造百變形象。

來自日本的「豆千代」是一隻3歲的柴犬，雖然年紀輕輕，但在網上已坐擁近20萬粉絲。到底牠魅力何在？答案就是牠的百變造型！牠的主人總愛用手機應用程式中的爆笑濾鏡拍攝牠，令牠從此踏上諧星之路。

「豆千代」樣貌可愛，絕對可以走偶像路線。（Instagram@mamechiyo728）

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手機應用程式如「SNOW」或「B612」等，內置有不同搞笑造型的濾鏡，讓用家能一秒變滿臉鬍鬚的俊男、妖豔女郎、又或是「豆豉眼」。一般來說，這些濾鏡難以套用在動物的五官上，但「豆千代」每次也能完美演繹各個搞笑濾鏡。

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除了這些濾鏡外，牠主人還會為牠戴假髮留影，造型出位。牠曾嘗試過的髮型包括金色曲髮、棕色「孖辮」、棕色長髮，甚至日本武士，不愧是形象百變的諧星！