骯髒狗選舉冠軍出爐　地拖狗大變身　美艷得令網民驚嘆

大部份被主人遺棄、被迫流浪街頭的狗狗，由於失去主人的打理，所以披毛大多都會捲成一團，導致牠變成「地拖狗」，甚至認不出牠是狗。 美國早前便舉辦了一個「骯髒狗大賽」（Dirty Dogs Contest），選出最令人感到驚艷的狗狗，為動保團體籌款之餘，更從而鼓勵大眾領養狗狗。在一輪公開投票後，今屆「最骯髒狗狗」已經誕生！

骯髒狗大賽冠軍Arlo，原本是一隻地拖狗。（GreaterGood.org）

流浪狗擁有骯髒不堪的外表，絕對會影響牠們被領養的機會。美國有家寵物用品公司便想到舉辦「骯髒狗狗大賽」，呼籲人們領養狗狗。

這個「骯髒狗狗大賽」已經舉辦到第八年，動保機構及收容所可以自由參與，大會會先從參賽狗選出10隻骯髒狗狗，然後把牠們的照片、故事放到網上，再由公眾投票決定冠亞季軍。優勝者所屬的動保機構更可獲得獎金，作為營運經費。今屆比賽已於上星期一（8月19日）圓滿結束，經過一輪熱烈的投票後，冠軍由Arlo獲得，亞軍由Zorro獲得，季軍由Gaston獲得。

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美國每年有超過20,000隻狗被送到收容所，當中絕大部份外表都骯髒不已，影響領養者對牠們的觀感，可惜收容所的資源有限，未必每隻狗狗都可以獲得妥善的護理。於是有寵物用品品牌便與動保團體聯手，舉辦這個「骯髒狗狗大賽」，希望透過活動讓大眾認識到牠們，幫牠們找到一個永久的家。