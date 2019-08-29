西摩犬上學一個月變單親媽媽　「經手人」不知所蹤主人崩潰

內地一位寵主將愛犬交給寵物店，打算訓練狗狗行為。一個多月後，狗狗竟突然懷孕並誕下幼犬。寵主向寵物店追討賠償，可惜未能達成協議，或將對簿公堂。

事發於內地陝西省西安市，飼主劉小姐因希望家中西摩犬Cindy不再搗亂，遂在5月底把牠送到「道格寵物店」尋求訓犬師協助。訓練了一個多月後，劉小姐在7月初接Cindy回家，豈料牠竟在8月誕下幼犬。

西摩犬Cindy在寵物店留宿個多月後，突然誕下幼犬。（梨視頻）

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劉小姐憶述當日情況：「凌晨1時50分左右，狗狗（Cindy）就生了一隻小狗」，幼犬品種應為邊境牧羊犬。劉小姐直言感震驚，因她曾再三向寵物店強調，不能讓「未成年」的Cindy懷孕。

訓犬師夏先生稱對狗狗懷孕一事毫不知情，並表示詫異。他續指，幼犬與另一客戶的狗狗長得甚為相似。他承認失職，但指控劉小姐違反承諾。他表示，原本已協議賠償4000元人民幣，但電視台採訪事件後，劉小姐突然要求雙倍賠償金額，並斥對方出爾反爾。

劉小姐否認指控，表示從未要求或接受4000元人民幣賠償，當初她只是向對方表示「你們給我一個合理的方案」。她後來要求對方還3000元訓犬費、Cindy產後一個月及小狗首三個月的營養費，總數為8000元人民幣。夏先生拒絕賠償，並稱將循法律途徑解決事件。