英國短毛貓以為主人幫牠拍照　動也不敢動　結局笑翻網民

幾乎所有寵物懂得「避鏡」，每當主人拿起手機、相機，牠都會自然把頭轉開，不讓主人拍照。 昨天凌晨，貓咪小葉便跳到桌上，等小主人喝完牛奶，再一起回房間睡覺。此時，小主人竟然把手機鏡頭對著牠，雖然百般不情願，但貓咪還是乖乖定眼看著手機鏡頭，豈料女孩突然說一句：「這個傻瓜以為在拍牠！」什麼？不是拍照？！貓咪這次真的糗大了！

貓咪小葉以為小主人在拍照，擺著一張不爽臉，彷彿在問：「妳拍夠沒有？」（受訪者提供）

貓主Sasa的女兒昨天（9月1日）凌晨走到大廳，她一邊喝牛奶，一邊滑手機。豈料，英國短毛貓小葉站在桌上看著她的手機生悶氣，彷彿在說：「你拍夠沒有！」

「這個傻瓜以為在拍牠！」女兒立即叫Sasa來看，發現牠真的誤會女兒為牠拍照，於是超不耐煩地看著鏡頭。Sasa不禁笑了，於是順帶用手機拍下這個尷尬的情況，放到網路上。

▼▼▼貓咪小葉因拍照而生悶氣，結果竟然是一場誤會？點擊看影片！▼▼▼

▼▼▼貓咪為什麼生悶氣呢？真相原來是......點撃圖片看萌照！▼▼▼

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小葉現時剛四歲，Sasa平日喜歡把小葉調皮或可愛的樣子拍下來。牠雖然不太喜歡拍照，但只要Sasa用食物引誘牠，牠大多數都會順從，也習慣看鏡頭。沒想到，這次卻產生了極大的誤會。

「有人誤會姐姐拍照！」Sasa日前凌晨把影片上載到facebook群組「‎貓咪也瘋狂俱樂部」，隨即獲數百網民點讚，有網民留言笑Sasa的女兒「好壞」，也有網民為小葉配上讀白指：「影完快交罐！」

貓咪的行為有時候令人感到不解，有時候又令人感到很窩心。

貓咪有時候真的很懂事，日本有貓主早前收養了一隻無家可歸的小橘貓，貓主最初還擔心牠會跟家裡的貓咪合不來，結果隔天他竟然看到貓咪們對牠百般愛惜！

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