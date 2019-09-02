金毛洗澡時突「失去知覺」　網民知真相後笑說：還有呼吸嗎？

你家狗狗愛洗澡嗎？如果狗狗每次洗澡時都能這麼享受，相信會是許多狗主的願望。 這隻來自台灣的金毛尋回犬，在外出玩耍後，主人打算替牠先洗澡，怎料狗狗卻像累翻了，在洗到一半時已呼呼入睡。主人拍下短片並與網民分享，更大讚狗狗是「最佳洗澡模範生」。

金毛睡成這個樣子，真的沒問題嗎？（facebook@有點毛毛的）

一隻喜歡洗澡的狗狗，相信會更討人喜歡，更獲加分。

這隻可愛的金毛尋回犬叫Latte，平日最愛到戶外玩耍，而且很喜歡洗澡。這次主人在帶狗狗放電後，正準備在回家前先替狗狗洗身，怎料才沖到一半，狗狗已像是昏迷不醒般。

狗主在Facebook群組「有點毛毛的」裏，發布了這段有趣的影片，並在旁寫着：「是不是要加冰？水療睡到飽」。在影片中，可看到一隻金毛尋回犬平躺着，身旁的花灑還灑着水，但狗狗沒有任何反應，而且翻肚、四腳朝天完全零防備，這可愛的樣子被網民笑稱是「命案現場」！

最佳洗澡模範生

原來這隻金毛Latte平日已很喜歡洗澡，這次散步後更顯得超累，於是便躺了下來秒速入睡，結果拍得這有趣短片。主人表示平日如果在家洗澡的話，更會替狗狗準備大澡盆，然後讓狗狗泡泡浴，甚至播放輕柔音樂，再戴上手套輕搓着小狗身體作全身按摩。主人經常都稱讚Latte，是「最佳洗澡模範生」。

【點擊圖片放大看，Latte平日如何愛睡】

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影片發布才一天，已有3千多人讚好，而且有不少分享與留言，笑稱：「狗狗肚子會着涼啊」、「這狗還有呼吸嗎？」、「太清涼了吧」、「確定不用叫救護車嗎XDD」「真好！還有spa、水柱」、「這也太萌了！洗到睡着了嗎！？」、「哈！昨晚喝很多？」、「怎麼會累成這樣」、「這就是狗生，但是也太享受的感覺，我家那隻最怕洗澡了」、「命案現場沒有血蹟」、「太爽了」。