【萌寵充電站 】鴨嘴被卡柴犬捲尾　30秒後真相揭開全部人愕然

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 柴犬的吸引力無窮，竟然連鴨鴨也不能自拔？ 日本有網民養了柴犬和鴨子，怎料牠們竟能成為好友，每天形影不離，甚至是遛狗時鴨鴨也會跟着。但這次竟然出現了奇怪畫面，鴨鴨的嘴巴擬似被卡在柴柴的捲尾中，鴨鴨像動彈不得。但主人沒伸出緩手，只是專注拍片。在十多秒過後，發現鴨嘴根本沒有卡着，只是鴨鴨鬧着玩，而且還展露出一副很享受的樣子呢！

柴犬與鴨子這組合作為寵物，在香港比較困難了。（twitter@mgmmd08010）

這幕柴鴨糾纏在一起的畫面，由日本網民拍得，並發布到Twitter與各網民分享。據主人表示，他所養的兩隻毛孩，感情極之要好，從沒想過跨種族友誼，能應用在柴犬與鴨子身上。牠們每天都嬉戲玩鬧在一起，就連散步也不肯分開。

【點擊圖片放大看清楚，柴犬是否真的用尾巴纏着了鴨子嘴巴？原來只是虛驚一場】

網民替鴨子感到擔憂，是什麼情況下被卡着的？（twitter@mgmmd08010）

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更令主人意想不到的，是鴨子似乎也喜歡吸柴，這次散步時，鴨子竟然主動把鴨嘴伸到柴犬的捲尾中，而且還不斷磨蹭，像是極迷戀，再加上那隻享受的眼神，令網民大呼：「這根本是在吸狗」。

鴨子與柴犬的賽跑？（twitter@mgmmd08010）

更令主人意想不到的，是鴨子似乎也喜歡吸柴，這次散步時，鴨子竟然主動把鴨嘴伸到柴犬的捲尾中，而且還不斷磨蹭，像是極迷戀，再加上那隻享受的眼神，令網民大呼：「這根本是在吸狗」。

【點擊圖片放大看這對跨種族好朋友的生活照，牠們感情實在太好了】

明明是鴨子才是跟屁蟲。（twitter@mgmmd08010）

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影片上載至今已有超過125萬人次觀看，不少網民讚好分享轉載，「我還以為柴柴尾巴可捕捉獵物呢！」、「鴨鴨一臉享受」、「我也想去吸」、「柴柴迷力連鴨子也不敵」、「吸着就是爽呀」、「鴨子看起來好開心，眼睛都瞇了」、「前世應該是小情侶，今生只能跨種族純好誼」，看來柴犬和鴨子的感情已獲網民認同，希望牠們能繼續好好相處，幸福快樂。