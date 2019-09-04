【萌寵充電站】好朋友被困在洗衣機　金毛露奇葩表情：它死定了？

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 不管狗狗的年齡有多大，牠都是個大孩子。現年7歲的金毛尋回犬「Gracie」也不例外，牠平日最喜歡玩公仔，並跟它們交朋友。在眾多「朋友」裡，牠最喜歡「Cookie」。狗主Jessica早前把Cookie放進洗衣機裏，結果看到令人捧腹大笑的一幕。

金毛尋回犬Gracie（左）和Cuba（右）平日最喜歡玩公仔。（Instagram圖片：gracewunder）

目前7歲的金毛尋回犬Gracie，有位「好朋友」叫作Cookie，它是隻狗公仔。牠們在過往5年一直都形影不離，不管Gracie去哪裡，都會叼著Cookie，絕對能稱得上是最好朋友。早前，狗主Jessica發現Cookie看起來有點骯髒，於是把Cookie連同其他狗公仔放到洗衣機，打算清洗一下它們。

結果，她回頭就看到有趣的一幕：Gracie站在洗衣機前，露出無比驚訝的表情！牠帶著一副無法相信的樣子，彷彿在擔心好朋友的安危：「牠今次死定了！」

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Gracie發現好朋友困在洗衣機，一臉難以自信，彷彿在說：「怎麼辦！牠死定了！」（Instagram圖片：gracewunder）

▼▼▼狗主Jessica是位攝影師，經常會帶狗狗外出拍照，點撃圖片看萌照！▼▼▼

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「牠的表情超級有趣！令我捧腹大笑！」Jesscia看到Graice的樣子，忍不住大笑起來，更拿起手機拍下來跟大家分享。最後，Gracie在洗衣機前等了整整1個小時，才能跟Cookie重聚。

Jessica把Gracie逗趣的照片上載到Instagram跟大家分享，吸引近5000位網民讚好，大部份留都說Gracie「很搞笑」、讚牠「好可愛」，形容牠的表情看起來「難以置信」！有網民更留言指，過去為狗狗清洗公仔時，也有著相似的經歷。看來，狗狗真的會把公仔當成「朋友」！