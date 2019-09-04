【感人】退役緝毒犬悄悄離家趴樹下　原來為了不讓主人傷心？

狗狗是很有靈性的動物，牠們絕不想見到主人傷心。 在雲南有隻已退役的緝毒犬，在去年年底突然離家出走。由於民警擔心狗狗安危，最終大舉上山搜回。據熟識狗狗行為的民警表示，狗狗突然離家，其實是不想讓主人傷心。

牠就是退役緝毒犬爾騰。（梨視頻）

在雲南勐康口岸檢查站的大黑山分站，有隻服役近10年的緝毒犬叫「爾騰」。

牠曾和民警們出生入死，立下了不少大功，因此就算在退役後，牠仍和民警一起生活。不過，在去年年底，牠悄悄地離家出走，似乎不想連累民警們，又或是自知大限將至，獨自跑到山上的大樹後趴下，靜待死亡來臨。民警不忍與爾騰分離，於是便自發組織上山尋狗，最終順利把爾騰帶回。

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爾騰如今已10多歲，年邁的牠已再無能力執勤。（梨視頻）

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據悉爾騰是隻德國牧羊犬，在2009年出生在哈爾濱警犬訓練基地，自小便與民警一起工作。牠主要工作是協助緝毒，雖然如今已退役，但每當民警執勤穿上防彈衣時，牠都會緊跟隨後，彷彿還想繼續效力。

衰老的爾騰，但心底還想作出貢獻。（梨視頻）

集資養退役緝毒犬

民警們與爾騰感情深厚，當第一任領犬員離開警局時，爾騰便曾咬着領犬員背包，不忍讓對方離開。而由於爾騰如今已退役，生活費已再沒有補助。但民警們不願捨棄牠，寧願自掏腰包亦要讓牠在分站內養老，大家集資並每天替狗狗餵食3餐，